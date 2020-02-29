Главная Новости
29 февраля • обновлено в 08:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе: ранен боец ВСУ

1.6т
Читать материал на украинском

В пятницу, 28 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована снайперская активность.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

zik.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы пять раз стреляли рядом с Водяным, вблизи Пищевика, неподалеку Лебединского и рядом с Новотроицким.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Еще три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, а также по украинским позициям велся снайперский огонь;

  • дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых проводились маневры с участием авиации и тяжелой артиллерии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это не обстрел а ответочка,обоз ,объективно подавайте новостьи
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сквозное в голову! Мозх не задет!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Юг Руси
Юг Руси
"Повстанцы нанесли удар по вооружённым формированиям режима Зеленского!" - вот правильный заголовок!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги