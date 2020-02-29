Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе: ранен боец ВСУ

В пятницу, 28 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована снайперская активность.

Обстрелы в ООС zik.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы пять раз стреляли рядом с Водяным, вблизи Пищевика, неподалеку Лебединского и рядом с Новотроицким.

Карта mediarnbo.org

Еще три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, а также по украинским позициям велся снайперский огонь;

дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых проводились маневры с участием авиации и тяжелой артиллерии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!