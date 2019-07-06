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Террористы устроили бойню на Донбассе: в ВСУ уточнили потери

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На Донбассе в пятницу, 5 июля, террористы нарушили режим тишины 28 раз. В результате пострадали шесть украинских военнослужащих.

Отмечается, что 12 раз вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Николаевка, Широкино, Марьинка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Новогнатовка, Повлопиль Авдеевка; Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Майское, Светлодарск.

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ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

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"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 5 июля двух оккупантов были уничтожены и трое ранены", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял украинские позиции возле н.п. Широкино и Хутор Свободный.

Террористы устроили бойню на Донбассе: в ВСУ уточнили потери

Как сообщал OBOZREVATEL, силы Операции Объединенных сил на Донбассе убили командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса российских оккупантов, террориста Евгения Новикова ("Скифа").

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Воины Донбаса применяли оружие запрещенные Минскими соглашениями, а ВСУ применили оружие не противоречащего Минским договоренностям ) Последние из рогаток стреляют ?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Тамбовцев Олег, нет. Бросаются какашками.
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Укро.ва.та .самим то не стыдно врать?
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васильевич василий
васильевич василий
Это вранье . Надо подождать что Тымчук доложит
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