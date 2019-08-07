Террористы развязали новые бои на Донбассе: подробности

В среду, 7 августа, оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр ОC в Facebook. Противник использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Так, враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Террористы развязали новые бои на Донбассе
Телеканал 24
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского из направления Ужовки – из стрелкового оружия.
Ситуация на Донбассе
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:
неподалеку от Луганского из направления Нижнего Лозового – из автоматических гранатометов;
вблизи Южного из направления шахты им. Гагарина – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки из направления Калиново-Борщеватого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа на Донбассе были убиты террористами четыре морпеха ВСУ.
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