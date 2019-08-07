Террористы развязали новые бои на Донбассе: подробности

В среду, 7 августа, оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ОC в Facebook. Противник использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Так, враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Террористы развязали новые бои на Донбассе Телеканал 24

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского из направления Ужовки – из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:

неподалеку от Луганского из направления Нижнего Лозового – из автоматических гранатометов;

вблизи Южного из направления шахты им. Гагарина – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки из направления Калиново-Борщеватого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа на Донбассе были убиты террористами четыре морпеха ВСУ.

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