Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы развязали новые бои на Донбассе: подробности

1.1т Читать материал на украинском

В среду, 7 августа, оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ОC в Facebook. Противник использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Так, враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости
"Мы хотим выжить!" Боец ВСУ сделал заявление о "перемирии" на Донбассе

Террористы развязали новые бои на Донбассе

Террористы развязали новые бои на Донбассе

Телеканал 24

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского из направления Ужовки – из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:

  • неподалеку от Луганского из направления Нижнего Лозового – из автоматических гранатометов;

  • вблизи Южного из направления шахты им. Гагарина – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новозвановки из направления Калиново-Борщеватого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа на Донбассе были убиты террористами четыре морпеха ВСУ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса ООС ВСУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...