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Террористы развязали кровавые бои на Донбассе: ранены пять бойцов ВСУ

1.8тЧитать материал на украинском

В среду, 3 июля, ситуация на Донбассе существенно обострилась. Так, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки, 3 июля один оккупант уничтожен и семеро ранены", – сообщил пресс-центр АТО.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"Апостроф"

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригоровка, Красногоровка, Зайцевое, Травневое, Новолуганское, Пивденное, Попасная, Майорское, Новгородское, Крымское.

На Донбассе опять развязали кровавые бои: ранены 5 бойцов ВСУ

От начала текущих суток, 4 июля, противник трижды обстрелял украинские позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций. Успешную атаку по позициям террористов осуществили бойцы из боевой разведывательной группы К-2 54 бригады ВСУ.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"патриотам" никак нельзя что-бы война окончилась... и "обоз" им в этом активно помогает.
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