Террористы развязали кровавые бои на Донбассе: ранены пять бойцов ВСУ

В среду, 3 июля, ситуация на Донбассе существенно обострилась. Так, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки, 3 июля один оккупант уничтожен и семеро ранены", – сообщил пресс-центр АТО.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ на Донбассе "Апостроф"

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригоровка, Красногоровка, Зайцевое, Травневое, Новолуганское, Пивденное, Попасная, Майорское, Новгородское, Крымское.

От начала текущих суток, 4 июля, противник трижды обстрелял украинские позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций. Успешную атаку по позициям террористов осуществили бойцы из боевой разведывательной группы К-2 54 бригады ВСУ.

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