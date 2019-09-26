Террористы разбушевались на Донбассе: у ВСУ печальные новости

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирование, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Красногоровки, пять раз вблизи Марьинки, трижды вблизи Водяного, дважды неподалеку Песков, а также возле Опытного, Новотроицкого, Авдеевки и Новогнатовки.

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Война на Донбассе "24"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Травневого, пять раз недалеко от Новолуганского и Южного, а также возле Светлодарска, дважды вблизи Золотого-4 и Новотошковского, в районе Луганского и Зайцево.

Кроме того, 26 сентября оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Травневе, применив минометы калибра 82 мм (пять мин).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 сентября стартовали стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля-2019". В связи с этим Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сделал предупреждение.

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