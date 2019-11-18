Террористы "Л/ДНР" запаниковали из-за флагов США в районе оккупированного Донбасса.
Снимки распространяются на пропагандистских страницах в социальных сетях. Вероятно, это либо фейк оккупантов, либо же троллинг защитников Украины.
Как передают террористы, американские флаги были замечены на позициях ВСУ в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский, недалеко от "ЛНР".
"Флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста из издания New York Times, который прибыл для работы в бригадах, входящих в оперативно-тактическую группировку "Север", – врут оккупанты.
Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе
Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ дразнят террористов "Л/ДНР", заставляя их слушать гимн Украины.
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