Террористы "Л/ДНР" запаниковали из-за флагов США в районе оккупированного Донбасса.

Снимки распространяются на пропагандистских страницах в социальных сетях. Вероятно, это либо фейк оккупантов, либо же троллинг защитников Украины.

Как передают террористы, американские флаги были замечены на позициях ВСУ в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский, недалеко от "ЛНР".

"Флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста из издания New York Times, который прибыл для работы в бригадах, входящих в оперативно-тактическую группировку "Север", – врут оккупанты.

Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе

Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ дразнят террористов "Л/ДНР", заставляя их слушать гимн Украины.

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