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18 ноября • обновлено в 21:47
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Террористы Путина закатили истерику из-за флагов США на Донбассе: фото

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Террористы "Л/ДНР" запаниковали из-за флагов США в районе оккупированного Донбасса.

Снимки распространяются на пропагандистских страницах в социальных сетях. Вероятно, это либо фейк оккупантов, либо же троллинг защитников Украины.

Как передают террористы, американские флаги были замечены на позициях ВСУ в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский, недалеко от "ЛНР".

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"Флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста из издания New York Times, который прибыл для работы в бригадах, входящих в оперативно-тактическую группировку "Север", – врут оккупанты.

Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе

Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе

Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе

Террористы Путина испугались флагов США на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ дразнят террористов "Л/ДНР", заставляя их слушать гимн Украины.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А что фельдмаршал Штирлиц по этому поводу говорит?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Ополченцы высмеяли вукраинских нерабов, которые вывесили флаг своего хозяина. На Украине истерика!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В 90-х, когда начали выть Щэ не здохлу, на территории нэзалэжной подохли все тараканы. Теперь эти садисты издеваются над людьми, используя эту дрянь для пыток.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Serov Oleg, Гамадрил ,съешь банан и не умничай )))
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Serov Oleg
Serov Oleg
Злопыхатель Вежливый, все пыхаешь,долб.оёб безмозглый?
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