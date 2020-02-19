Главная Новости
19 февраля • обновлено в 20:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы Путина развязали новые бои, ранен боец ВСУ

1.4т
Читать материал на украинском

На войне за независимость Украины на Донбассе 19 февраля получил ранение один украинский военнослужащий.

Как сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также задействовав снайперов.

Позиции бойцов ВСУ были обстреляны в районе населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Славное, Васильевка, Широкино, Луганское и Орехово.

Новости
Арахамия усомнился в том, кто первым начал кровавый бой на Донбассе. Видео
карта ООС

карта ООС

Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
7
Смешно
2
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
надеюсь, раненный останется инвалидом-колясочником, родителям на радость...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги