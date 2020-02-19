Террористы Путина развязали новые бои, ранен боец ВСУ

На войне за независимость Украины на Донбассе 19 февраля получил ранение один украинский военнослужащий.

Как сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также задействовав снайперов.

Позиции бойцов ВСУ были обстреляны в районе населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Славное, Васильевка, Широкино, Луганское и Орехово.

карта ООС Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!