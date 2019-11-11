Террористы Путина развязали новые бои на Донбассе: у ВСУ раненый

На войне за независимость Украины на Донбассе в понедельник, 11 ноября, получил ранение один боец ВСУ.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вооруженные формирования России 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Они применили минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, обстреляв позиции защитников Украины возле Луганского, Южного, Гнутово и Верхнеторецкого.

Также оккупанты открыли огонь в районе Богдановки, однако за пределами участка разведения войск.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 9 ноября, оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. 10 ноября оккупанты развязали новые бои, в результате чего четверо бойцов ВСУ получили ранения.

11 ноября в районе Петровского и Богдановки Донецкой области завершилась практическая фаза разведения сил и средств со стороны террористов и ВСУ.

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