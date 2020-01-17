Террористы Путина подключили снайперов на Донбассе: у ВСУ потери

Террористы "Л/ДНР" 16 января 12 раз обстреляли украинские позиции, погиб один боец ВСУ.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, оккупанты применили минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также задействовали снайперов.

Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин;

неподалеку с Мироновским - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов;

вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки;

дважды рядом с Ореховым - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм - 10 мин, миномета калибра 120 мм - 9 мин и 82-мм миномета - 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцевого - из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Как писал OBOZREVATEL, представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили 9 возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.

При этом окончательного соглашения сторонам удалось достичь лишь по КПВВ "Гнутово".

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