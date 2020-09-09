Террористы Пушилина отменили "наступление" и потребовали созвать ТКГ

Подконтрольные России террористы "ДНР" снова отменили свое "наступление на ВСУ", обещанное 9 сентября, и потребовали созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопроса по поводу поселка Шумы.

Такой ультиматум озвучила "министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова на Telegram-канале псевдоведомства, отметив, что это якобы последнее мирное предложение оккупантов.

"В надежде на урегулирование ситуации, мы делаем последнюю попытку избежать радикальных действий. 9 сентября в 12:00 мы предлагаем созвать внеочередную встречу Контактной группы с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей "ДНР", а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы", – говорится в заявлении пособницы террористов.

Никонорова также безосновательно обвинила Украину в нарушении условий перемирия в части инженерного оборудования позиций и попыток изменить исходное позиционное размещение войск.

По ее словам, соответствующие жалобы боевиков были озвучены СММ ОБСЕ, однако там проигнорировали фейковые доводы, сославшись на объективные факты из реальных отчетов наблюдателей.

"Мы надеемся, что и украинская сторона, и посредники переговоров осознают важность сохранения того хрупкого перемирия, которое было достигнуто в том числе и с их помощью, и сделают все от них зависящее для того, чтобы не допустить нового витка эскалации конфликта", – угрожающе подытожили в "МИД "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин уже несколько раз грозился уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Он обещал открыть огонь по защитникам Украины, однако в штабе ООС опровергли его ложь, отметив, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.

"Дедлайн" Пушилина менялся уже несколько раз: 5 сентября, 7 сентября, 9 сентября. Однако ни разу угрозы так и не были реализованы.

В свою очередь бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ высмеяли главаря "ДНР" и заявили, что давно ждут его.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!