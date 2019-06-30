Террористы пошли на кровавые провокации на Донбассе и понесли потери

На Донбассе 29 июня террористы "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов.

По данным пресс-центра штаба Операции объединенных сил, оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, два оккупанта уничтожено, и один ранен", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 18 раз обстреляли позиции ОС:

Карта ООС за 29 июня

Вблизи Гранитного – из минометов калибра 120 мм;

Трижды вблизи Опытного – из минометов калибра 120 мм, противотанковых управляемых ракет, гранатометов различных систем;

Вблизи Пески – из гранатометов различных систем;

Дважды в районе н. п. Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

На окраине Авдеевки – из станковой противотанкового гранатомета;

Дважды вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 82 мм;

Дважды возле Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

На окраине Талаковки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

В районе населенного пункта Новоселовка вторая – из минометов калибра 120 и 82 мм;

Возле Каменки – из миномета калибра 120 мм;

Вблизи Павлополя – из ручного противотанкового гранатомета;

На окраине Широкино – из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

В районе н. п. Лебединское – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции бойцов ОС подверглись нападению 13 раз:

Иллюстрация. Война на Донбассе Politeka

Дважды возле Луганского – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Четырежды на окраине Майорска – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Пять раз возле Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Возле Зайцево – из минометов калибра 82 мм;

В районе н. п. Железное – из противотанкового ракетного комплекса.

С начала суток, 30 июня террористы обстреляли позиции Объединенных сил один раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 120 мм, вблизи населенного пункта Луганское.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились первые подробностиотвода войск на Донбассе.

В России обвинили власти Украины в том, что они якобы не выполнила договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе после президентских выборов, сорвав разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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