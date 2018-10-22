Террористы понесли потери: ВСУ дали отпор оккупантам на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 октября, террористы 19 раз нарушили режим тишины на Донбассе, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00, трое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, 8 оккупантов уничтожены и еще 2 получили ранения.

Отмечается, что боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино", - сказано в сообщении.

На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

"Позиции ОС в районах Крымского и Широкиного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а возле Счастья по нашим защитникам вел огонь снайпер", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, с начала суток террористы обстреляли позиции ООС в районе Новотроицкого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ понесли потери после кровавых боев на Донбассе.