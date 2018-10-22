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Террористы понесли потери: ВСУ дали отпор оккупантам на Донбассе

4.3тЧитать материал на украинском

За прошедшие сутки, 21 октября, террористы 19 раз нарушили режим тишины на Донбассе, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00, трое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, 8 оккупантов уничтожены и еще 2 получили ранения.

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Отмечается, что боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино", - сказано в сообщении.

На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

"Позиции ОС в районах Крымского и Широкиного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а возле Счастья по нашим защитникам вел огонь снайпер", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, с начала суток террористы обстреляли позиции ООС в районе Новотроицкого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ понесли потери после кровавых боев на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Укрофашистские вурдалаки и сатанисты придерживаются не дня без трупа , три осиновых кола вам адским прихвостням
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Файбер Моня
Файбер Моня
Эй, "каска тымчука", ты почему так заскромничала? Какие 8 "окупантов"? Надо говорить 800! А то так тебе никто не поверит. ))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
ВСУ эффективно и методично выпиливают кацапскую мразь на украинском Донбассе. Очищается украинская земля от мокшанских оккупантов
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Levitsky Valery, Левит,а что,Крым таки уже стал российским?Что-то шароварное войско чубатых свиноёбов боится даже посмотреть в его сторону.Советую перечитать "Дон Кихота".Он тоже сражался героически хуй знает с кем.
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