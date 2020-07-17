Террористы передали ВСУ неопознанное тело: СМИ указали на убитого медика

Российские наемники передали Украине с окуппированной территории Донбасса неидентифицированное тело.

Как сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС, подтверждений того, что это – военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец", погибший 13 июля возле Зайцево, на данный момент нет.

"После нелегких переговоров украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение – на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека", – говорится в сообщении.

В то же время в УС СЦКК сообщили "Укринформу", что это тело именно военного врача Илина.

По словам источника, автомобиль с телом погибшего воина вернулся на подконтрольную территорию в 13:05 через КПВВ "Марьинка", тело будет доставлено в Красногоровскую больницу, где проведут ДНК-идентификацию.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Илин ("Эстонец") погиб 13 июля возле Зайцевого, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.

Также погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь, его тело уже возвращено на подконтрольную Украине территорию.

Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.