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Террористы ослабили хватку на Донбассе: ВСУ нанесли мощный удар

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На Донбассе в субботу, 21 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате, один украинский военный получил боевое травмирования, сообщает пресс-центр ООС. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 21 июня четыре оккупантов были ранены.

Боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстрелы велись в районе Опросного, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новотроицкого, Новомихайловки, Новоселовки Второй, Красногоровки.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"Антикор"

Кроме того, позиции сил ООС обстреливали в районе Луганского, Новолуганского, Южного, Катериновки, Зайцевого, Новгородского.

Террористы ослабили хватку на Донбассе: ВСУ нанесли мощный удар

От начала текущих суток, 22 июня, враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи населенного пункта Водяное, Старогнатовки и Широкиного. Информации о пострадавших в штабе ООС не предоставляют.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в результате атак террористов на Донбассе три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирования.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
На "Обозе" всегда статьи сами по себе, а заголовки сами по себе. Но сейчас особенно смешно. Заголовок прямо противоречит содержанию статьи :о)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пишите правильно..ВСУ нанесли не мощный удар,а подлый ...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ярко и красиво Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Долбодуб ruslan, :о))))))))) Ярче всего "пердолила" под Дебальцево, а красивее всего - под Иловайском. Причем, не РА, которая эту войну не пришла (брезгует таким "противником"), а местных ополченцев.
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