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29 ноября • обновлено в 12:12
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Террористы несут потери на Донбассе: Россия пошла на крайние меры

7.2т
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Российские оккупационные войска начали вести активную пропаганду для привлечения рекрутов в ряды боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Для повышения эффективности рекрутинговой деятельности оккупанты увеличили объемы распространения соответствующей пропаганды с использованием телевидения, радио, социальных сетей и наглядной агитации. При этом оккупационными администрациями применяются скрытые меры по ограничению выезда призывного контингента в РФ для трудоустройства", – говорится в сообщении.

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В разведке отметили, что из-за нехватки призывников, Россия комплектует войска на Донбассе наемниками, которых вербуют через так называемые "патриотические" общественные организации.

В ГУР добавили, что Россия намерена заполнить ряды боевиков на Донбассе "за счет введения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязательной "срочной военной службы".

Также в сводке сообщили, что с начала текущих суток, 27 ноября, враг дважды обстрелял позиции подразделений ООС у Марьинки, что на Донецком направлении. Потерь среди ВСУ нет.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска провели переброску военной техники на неподконтрольные Украине части Донбасса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Донбасс Главное управление разведки терроризм
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