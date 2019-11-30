Террористы нанесли подлый удар: появились трагические новости с Донбасса

За минувшие сутки, 29 ноября, российская оккупационная армия семь раз нарушила режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один боец ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что враг применял минометы 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрелы:

неподалеку Крымского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Луганского – из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовка – из стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сводка ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 22 по 28 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, ранения получили трое бойцов.

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