Главная Новости
30 ноября • обновлено в 10:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы нанесли подлый удар: появились трагические новости с Донбасса

9.1т
Читать материал на украинском

За минувшие сутки, 29 ноября, российская оккупационная армия семь раз нарушила режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один боец ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что враг применял минометы 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

Новости
"Это не снег!" Боец ООС показал, как оккупанты кроют Донбасс запрещенным оружием. Видеофакт

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрелы:

  • неподалеку Крымского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

  • вблизи Луганского – из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Старогнатовка – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сводка ООС

Сводка ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 22 по 28 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, ранения получили трое бойцов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война Донбасс ООС Генеральный штаб ВСУ
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
39
50
Смешно
4
Интересно
29
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
На десять честных и благородных ударов ВСУ по Донецку, тяжело ранивших одного гражданского, ополченцы подло убили одного ВСУшника.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну шо за таке?? На каждый питорский ""праведный удар"" воинов свитла ,сепаратисти отвечают ""подлой""ответкой,настолько "подлой"шо воины свитла зажмуриваются от возмущения.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Подлый, зато дерзкий, мощный и удачный))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги