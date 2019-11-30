Террористы нанесли подлый удар: появились трагические новости с Донбасса

За минувшие сутки, 29 ноября, российская оккупационная армия семь раз нарушила режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один боец ВСУ.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что враг применял минометы 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрелы:
неподалеку Крымского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
вблизи Луганского – из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
у Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Старогнатовка – из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сводка ООС
mediarnbo.org
Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 22 по 28 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, ранения получили трое бойцов.
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