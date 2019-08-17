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Террористы на Донбассе накрыли огнем силы ООС

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За минувшие сутки, 16 августа, оккупанты на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины. Они обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате провокаций противника украинские защитники не понесли потерь, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

В частности вражеские соединения устроили девять обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • четыре раза неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

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Война на Донбассе

Укринформ

Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки "Север", то там оккупанты совершили три обстрела позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе Крымского – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, террористы уже успели нарушить режим прекращения огня и 17 августа. Они один раз обстреляли из гранатомета позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под Павлополем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа российские оккупанты на Донбассе также нарушили режим прекращения огня 12 раз. Они били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате провокаций террористов украинские защитники не понесли потерь.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Встречайте вечером очередной летак с осшмётками от потерьнетов))))))))))))))))
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