Террористы на Донбассе накрыли огнем силы ООС

За минувшие сутки, 16 августа, оккупанты на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины. Они обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате провокаций противника украинские защитники не понесли потерь, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

В частности вражеские соединения устроили девять обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

четыре раза неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

Война на Донбассе Укринформ

Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки "Север", то там оккупанты совершили три обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Крымского – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, террористы уже успели нарушить режим прекращения огня и 17 августа. Они один раз обстреляли из гранатомета позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под Павлополем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа российские оккупанты на Донбассе также нарушили режим прекращения огня 12 раз. Они били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате провокаций террористов украинские защитники не понесли потерь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся