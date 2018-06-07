Террористы на Донбассе изменили тактику: погибли бойцы ВСУ

Террористы на Донбассе изменили тактику и активизировались в темное время суток. 6 июня на территории проведения Операции объединенных сил применялось только стрелковое оружие.

В результате двое бойцов ВСУ погибли, еще двое получили ранения. В ответ было уничтожено пять оккупантов, двое - ранены, сообщает пресс-центр ООС.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино. В целом противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - сказано в заявлении.

В ночь на 7 июня имела признаки обострения ситуация на Луганщине - оккупанты пять раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Авдеевской промзоны в Донецкой области украинский разведчики проникли на вражескую позицию и забрали оттуда автомат.