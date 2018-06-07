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Террористы на Донбассе изменили тактику: погибли бойцы ВСУ

10.6тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе изменили тактику и активизировались в темное время суток. 6 июня на территории проведения Операции объединенных сил применялось только стрелковое оружие.

В результате двое бойцов ВСУ погибли, еще двое получили ранения. В ответ было уничтожено пять оккупантов, двое - ранены, сообщает пресс-центр ООС.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино. В целом противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - сказано в заявлении.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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Украина
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Специально для тупорылых хохловыблядков, которые уже четыре года "воюют" с Российской армией))):"Российские войска могли бы занять территорию Украины за несколько дней в случае военного противостояния между двумя странами. Такое мнение выразил бывший генсек НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен".
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
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