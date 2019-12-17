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17 декабря • обновлено в 17:23
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Вслед за "ДНР": террористы "ЛНР" собрались расширить границы

1.4т
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Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что вскоре "народный совет" псевдореспублики примет "закон о госгранице".

Анонс скандального документа военный преступник сделал 17 декабря, передает подконтрольный оккупантам медиаресурс.

"Принятый в "ДНР" закон о госгранице закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас", – пообещал Пасечник.

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"ЛНР"

"ЛНР"

Сайт оккупантов

Главарь террористов язвительно добавил, что "референдум" 2014 года, прошедший на территории Донецкой и Луганской областей, якобы подтвердил нежелание жителей ОРДЛО жить в Украине после Майдана, которую он назвал "необандеровской".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она якобы ограничивается Донецкой областью. Соответствующее решение принял так называемый "парламент ДНР" и даже нарисовал мифическую "карту" новых территорий.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Леонид Пасечник
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Где лугандоны могут расширить границы, так это только на своих кладбищах. Хотя, эти выплядки, и в два и в три слоя могут гнить
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Если расширение, то за счёт рюських территорий в сторону Китая!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так и будет))) А вы скачите дальше и выше
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