Вслед за "ДНР": террористы "ЛНР" собрались расширить границы

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что вскоре "народный совет" псевдореспублики примет "закон о госгранице".

Анонс скандального документа военный преступник сделал 17 декабря, передает подконтрольный оккупантам медиаресурс.

"Принятый в "ДНР" закон о госгранице закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас", – пообещал Пасечник.

"ЛНР" Сайт оккупантов

Главарь террористов язвительно добавил, что "референдум" 2014 года, прошедший на территории Донецкой и Луганской областей, якобы подтвердил нежелание жителей ОРДЛО жить в Украине после Майдана, которую он назвал "необандеровской".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она якобы ограничивается Донецкой областью. Соответствующее решение принял так называемый "парламент ДНР" и даже нарисовал мифическую "карту" новых территорий.

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