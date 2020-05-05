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5 мая • обновлено в 17:37
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Террористы "ЛНР" подорвались на миномете при обстреле ВСУ: есть убитые и раненые

1.6т
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Во время одного из минометных обстрелов террористы "ЛНР" подорвались на собственном миномете. В результате они понесли потери в количестве двух человек убитыми и одного раненого.

Инцидент произошел 3 мая в районе населенного пункта Орехово Луганской области, написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Взрыв миномета

Взрыв миномета

Politeka

"И снова вернемся к приятным новостям. 3 мая минометная батарея 2 ОМСБ 6 ОМСП 2 АК РФ 8А Южного военного округа российско-оккупационных войск осуществляла обстрел позиций 30 ОМСБр ВСУ. Во время стрельбы разорвало один из минометов 120 мм. В результате разрыва миномета 2 оккупанта "200" и один "300", – рассказал защитник Украины.

По информации Штефана, через пару часов на место происшествия прибыли должностные лица из штаба 2 АК оккупантов с целью проведения расследования и проверки систем защиты минометов от двойного заряжания.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Вооруженные силы Украины
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