Террористы "ЛНР" ударили из минометов по мирному населению: фотофакт

В субботу, 21 декабря, террористы "ЛНР" обстреляли населенный пункт Золотое-4 Попаснянского района Луганский области, в районе которого ранее прошло разведение войск.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, опубликовав фотодоказательства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что огонь вели из миномета калибром 82 мм со стороны временно подконтрольного террористам Золотого-5.

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое Нацполиция

В результате обстрела были повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Вольная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

На месте происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Они зарегистрировали факт обстрела.

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое Нацполиция

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое Нацполиция

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты показали видео обстрелов мирного населения террористами "ДНР" на Донбассе. Пока группа снимала блиндажи украинских воинов, неподалеку боевики убили местного жителя, которых находился во дворе своего дома.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся