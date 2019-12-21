Главная Новости
21 декабря • обновлено в 16:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы "ЛНР" ударили из минометов по мирному населению: фотофакт

1.1т
Читать материал на украинском

В субботу, 21 декабря, террористы "ЛНР" обстреляли населенный пункт Золотое-4 Попаснянского района Луганский области, в районе которого ранее прошло разведение войск.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, опубликовав фотодоказательства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что огонь вели из миномета калибром 82 мм со стороны временно подконтрольного террористам Золотого-5.

Новости
54 огневых налета: террористов Путина поймали на массовых обстрелах Донбасса
Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Нацполиция

В результате обстрела были повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Вольная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

На месте происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Они зарегистрировали факт обстрела.

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Нацполиция

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Нацполиция

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Террористы "ЛНР" обстреляли Золотое

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты показали видео обстрелов мирного населения террористами "ДНР" на Донбассе. Пока группа снимала блиндажи украинских воинов, неподалеку боевики убили местного жителя, которых находился во дворе своего дома.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
13
4
Смешно
0
Интересно
7
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
пипец! и ведь свидомое рагулячье отродие ведется..! )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Замечательная иллюстрация к "мирному" плану президента и К!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Посмотрите, на чьей стороне убивaют детей и вы поймете, кто в вoйне - прeступник.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 4 ответов | показать все
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Петрова Ольга, тоесть ты шл*ха, считаешь жителей луганска сбродом?! Вся суть свинорусов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Петрова Ольга, Все на тебя обернется - не жалуйся потом! Убийца!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги