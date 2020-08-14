Террористы "Л/ДНР" устроили минирование территорий во время перемирия: ранен гражданский

Российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили коварные вооруженные провокации. В частности, они были замечены за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины, оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства.

"Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самих оккупантов. Так, 12 августа на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК РФ (Донецк). Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения. Так, 13 августа на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи Счастья (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получило тяжелые ранения гражданское лицо, которое было за рулем трактора", – сказано в сообщении.

Кроме того, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута. В результате один защитник погиб на месте, а еще один – получил ранения.

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