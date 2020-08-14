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Террористы "Л/ДНР" устроили минирование территорий во время перемирия: ранен гражданский

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,2 т.
Оккупанты на Донбассе минируют территории, несмотря на перемирие

Оккупанты на Донбассе минируют территории, несмотря на перемирие. armyinform.com.ua

Российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили коварные вооруженные провокации. В частности, они были замечены за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины, оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства.

"Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самих оккупантов. Так, 12 августа на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК РФ (Донецк). Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения. Так, 13 августа на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи Счастья (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получило тяжелые ранения гражданское лицо, которое было за рулем трактора", – сказано в сообщении.

Кроме того, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута. В результате один защитник погиб на месте, а еще один – получил ранения.

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеМинистерство обороны УкраиныГлавное управление разведкитеррористы "ДНР"
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