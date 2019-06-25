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Террористы "Л/ДНР" развязали жесткие бои на Донбассе: штаб ООС сообщил плохие новости

1.3тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 25 июня, террористы "Л/ДНР" 11 раз нарушали режим прекращения огня.

В результате трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Politeka

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Лебединский, по направлению Саханки – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • четыре раза на окраине Авдеевки, по направлению Спартака и Ясиноватой – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • недалеко от поселка Марьинка, по направлению Александровки – с автоматической гранатомета;

  • в районе населенного пункта Водяное, по направлению Спартака – с миномета калибра 82 мм;

  • на окраине Новотроицкого, по направлению Докучаевская – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

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Ситуация в зоне ООС

Ситуация в зоне ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Шумы, по направлению Шахты 6-7 раз – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с населенным пунктом Южное, по направлению шахты имени Гагарина – с автоматической гранатомета и стрелкового оружия;

  • на окраине Крымского, по направлению населенного пункта Донецкий – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в сводке.

Напомним, украинские военные нашли на Донбассе тело бойца, который 22 июня подорвался на мине во время выполнения боевого задания.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно об успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВооруженные силы УкраиныНовости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНР
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
"В результате трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование". Что это значит? А значит это простое,опять Ополчение Нахлобучило бравым киборгам из ВСУ по глупой бестолковке. В результате 2 -по 200 ,3-300х и один боевое травмирование ,побежал за самогоном и был отхерачен местными жителями бо не хотел платить за "ханку"
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