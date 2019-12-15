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15 декабря • обновлено в 21:16
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Террористы Путина развязали на Донбассе новые кровавые бои

2.6т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 15 декабря, террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Иллюстрация. ООС

Иллюстрация. ООС

atr.ua

Все 6 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической групы "Север":

  • неподалеку Луганского и Крымского – со станковых противотанковых гранатометов;

  • дважды у Крымского – со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов;

  • в районе Хутора Свободного – с автоматических гранатометов;

  • рядом со Светлодарском – со станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов;

  • вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

На участках разведения сил и средств №1, №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 6 по 12 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибли 5 военнослужащих, ранения получили 4 бойца.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины ООС Новости ДНР Новости ЛНР
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
шо за терористы Путина?може Абамы,или Байдена,или Псцяки,или Нуландихи?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Донбасс испытывает очередное обострение украинских агрессоров. Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют о резком усилении обстрелов со стороны ВСУ по республикам. Доклад об этом содержится в ежедневном отчете международных наблюдателей.
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2 из 3 ответов | показать все
Lux Alex
Lux Alex
Захаров Дмитрий, Вот и я о чем, Дмытрыку. Бросай это дело. Бояра до добра не доведет. Сначала укроагрессоры мерещутся а потом и Путин с рогами по углам запляшет.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Lux Alex, Так не пей)
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1
Goncharov Costa
Goncharov Costa
Сколько наших хлопцев, должно згинуть, чтобы командование выдало им зброю? Чому, они не отвечают на путинские провокации? Так не можливо, априори. Безоружные киборги, и Ордынская военщина.
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Lux Alex
Lux Alex
Андрущенко Владимир, Блаженный Владимир отойди от клавиатуры,не множь ересь.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Goncharov Costa, дурят тебя твои СМИ....незачем ополчению стрелять первыми.... А давать ответку - это по закону,по правилам... Не стреляйте первыми,и не будет на Украине чья-то мать, плакать у гроба очередного хероя...
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