Террористы Путина развязали на Донбассе новые кровавые бои

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 15 декабря, террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ООС atr.ua

Все 6 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической групы "Север":

неподалеку Луганского и Крымского – со станковых противотанковых гранатометов;

дважды у Крымского – со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов;

в районе Хутора Свободного – с автоматических гранатометов;

рядом со Светлодарском – со станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов;

вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта ООС

На участках разведения сил и средств №1, №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 6 по 12 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибли 5 военнослужащих, ранения получили 4 бойца.

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