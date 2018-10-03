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Террористы ''Л/ДНР'' обстреляли сами себя: есть погибшие

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Российско-террористические войска на Донбассе обстреляли собственные позиции, вследствие чего погибли трое военнослужащих РФ.

Об этом на брифинге 3 октября сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 АК оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода в наступление.

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"Во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край произошел очередной случай открытия т.н. дружественного огня, что привело к гибели двух российских военнослужащих", – заявил Гуцуляк.

Он добавил, что кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения, террористами был обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео стрельбы террористов ''Л/ДНР'' по своим позициям.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Министерство обороны УкраиныГлавное управление разведки
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Моня
Моня
Донецкие боевики дошли до такой степени «антиукраинства», что спокойно заезжают на позиции украинских "захыстныкив", заряжают украинские орудия украинскими снарядами и с невозмутимой методичностью обстреливают ими свою территорию. Бедные украинские артиллеристы стоят рядом, потупив взгляд и смахивают скупые слёзы со своих лиц. Подлые боевики, закончив обстрел и осыпая матюками защитников Украины, уезжают обратно в Донецк..., скажете, что это неправда, но ведь, кто-то вдруг, может ещё поверит... (Каска тымчука). ))
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