Террористы изменили тактику на Донбассе: ранены бойцы ВСУ

В пятницу, 11 января, террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, изменив тактику. Двое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, два боевика были уничтожены и двое ранены. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.

"Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе поселка Кряковка на луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на донецком направлении", – сказано в сообщении.

ВСУ на Донбассе 112 Украина

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ОС в районе поселков Водяное, дважды Лебединское, дважды Гнутово на мариупольском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, снимок итальянского фотографа, на котором запечатлен погибший защитник Украины, получил золотую награду международного конкурса в Японии.

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