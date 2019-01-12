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Террористы изменили тактику на Донбассе: ранены бойцы ВСУ

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В пятницу, 11 января, террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, изменив тактику. Двое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, два боевика были уничтожены и двое ранены. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.

"Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе поселка Кряковка на луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на донецком направлении", – сказано в сообщении.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

112 Украина

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ОС в районе поселков Водяное, дважды Лебединское, дважды Гнутово на мариупольском направлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, снимок итальянского фотографа, на котором запечатлен погибший защитник Украины, получил золотую награду международного конкурса в Японии.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Чем быстрей подыхает чубатая Свинарня, тем сильнее волны смрада исходят от неё и местного кастрюлеголового отребья.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Донбасс порвёт дупы шароварному стаду.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Неужели они переняли вашу игиловскую тактику сбрасывания бомб с дронов на людей и дома?
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