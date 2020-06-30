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Террористы "ДНР" впервые признались в обстреле поселка, но попались на лжи

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,1 т.
Террористы признались в обстреле поселка

Террористы признались в обстреле поселка. Інше.ТВ

Российские террористы "ДНР" впервые признались в обстреле мирного поселка Новолуганское в Донецкой области, но все же попались на лжи.

Так, блогер Добрый Шубин опубликовал на своем Telegram-канале карты, которые свидетельствуют о том, что в зоне обстрела боевиков не находилось никаких военных объектов. Оккупанты же утверждали, что открыли огонь по домам гражданских "по ошибке".

"Приносим свои глубочайшие извинения. Единственное, что утешает, – отсутствие жертв. Произошла нелепая ошибка", – написал в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" террорист Виталий Атаров.

Признание террориста в обстреле

Признание террориста в обстреле Скриншот страницы

Однако в своей публикации Шубин опроверг слова преступника, показав два снимка аэрофотосъемки, которые не сходятся с версией о просчете боевиков.

"По обстрелу макаками мирных жителей поселка Новолуганского. Орки типа "ошиблись" и "извинились". А теперь глянем на карту. На одном скрине – вектор прилета, на втором – общий вид поселка. А теперь квест – найдите на линии огня хотя бы один военный объект. Признали обстрел только потому, что тупо спалились", – резюмировал он.

Карта, подтверждающая, что в зоне обстрела не было никаких военных объектов

Карта, подтверждающая, что в зоне обстрела не было никаких военных объектов Telegram-канал "Добрый Шубин"

Вектор, по которому оккупанты вели огонь

Вектор, по которому оккупанты вели огонь Telegram-канал "Добрый Шубин"

Напомним, обстрел жилых домов в поселке Новолуганское произошел 28 июня в 21:18 и 22:25. Огонь оккупанты вели со стороны временно неподконтрольного Украине населенного пункта Доломитное.

Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, во время атаки террористы применили стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

"Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", – говорилось в сводке.

Террористы "ДНР" впервые признались в обстреле поселка, но попались на лжи

Террористы "ДНР" впервые признались в обстреле поселка, но попались на лжи

Террористы "ДНР" впервые признались в обстреле поселка, но попались на лжи

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня российские террористы на Донбассе осуществили ракетный обстрел из ПТУРа населенного пункта Пивничне вблизи Торецка. Ракета попала во двор жилого дома, а ее осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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