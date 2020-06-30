Террористы "ДНР" впервые признались в обстреле поселка, но попались на лжи

Российские террористы "ДНР" впервые признались в обстреле мирного поселка Новолуганское в Донецкой области, но все же попались на лжи.

Так, блогер Добрый Шубин опубликовал на своем Telegram-канале карты, которые свидетельствуют о том, что в зоне обстрела боевиков не находилось никаких военных объектов. Оккупанты же утверждали, что открыли огонь по домам гражданских "по ошибке".

"Приносим свои глубочайшие извинения. Единственное, что утешает, – отсутствие жертв. Произошла нелепая ошибка", – написал в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" террорист Виталий Атаров.

Признание террориста в обстреле Скриншот страницы

Однако в своей публикации Шубин опроверг слова преступника, показав два снимка аэрофотосъемки, которые не сходятся с версией о просчете боевиков.

"По обстрелу макаками мирных жителей поселка Новолуганского. Орки типа "ошиблись" и "извинились". А теперь глянем на карту. На одном скрине – вектор прилета, на втором – общий вид поселка. А теперь квест – найдите на линии огня хотя бы один военный объект. Признали обстрел только потому, что тупо спалились", – резюмировал он.

Карта, подтверждающая, что в зоне обстрела не было никаких военных объектов Telegram-канал "Добрый Шубин"

Вектор, по которому оккупанты вели огонь Telegram-канал "Добрый Шубин"

Напомним, обстрел жилых домов в поселке Новолуганское произошел 28 июня в 21:18 и 22:25. Огонь оккупанты вели со стороны временно неподконтрольного Украине населенного пункта Доломитное.

Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, во время атаки террористы применили стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

"Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", – говорилось в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня российские террористы на Донбассе осуществили ракетный обстрел из ПТУРа населенного пункта Пивничне вблизи Торецка. Ракета попала во двор жилого дома, а ее осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.