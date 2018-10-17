Террористы атаковали ВСУ на Донбассе запрещенным оружием: есть раненый

В среду, 17 октября, с 7 до 18 часов террористы девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Шесть раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Пророссийские боевики вели прицельный огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате были обстреляны позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Талаковка, Лебединский и Широкино.

"С минометов калибра 120 мм враг обстрелял защитников Талаковка, а из минометов 82-го калибра вел огонь по опорным пунктам наших войск в районе населенных пунктов Гнутово, Лебединский и Широкино", - добавили в сводке.

Пресс-служба также подчеркнула, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры ВСУ принимали решение на открытие огня. "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован очередной террорист "Л/ДНР". Фото оккупанта опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.