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11 декабря • обновлено в 13:57
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54 огневых налета: террористов Путина поймали на массовых обстрелах Донбасса

1.4т
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С 3 по 11 декабря российские оккупанты осуществили 54 огневых налета по позициям ООС и населенным пунктам на мирной территории Украины.

Такую статистику обнародовал в Facebook военный эксперт, координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец. По его данным, террористы применяли автоматическое стрелковое вооружение, ручные и станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, штатное вооружение БМП-1/2, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и ПТРК.

Более того, в отдельных случаях фиксировалось применение противником вооружения, подпадающего под ограничения, согласно положений Минских соглашений. Речь идет о 120/82-мм минометах.

Как пишет Машовец, огневые удары наносились по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Луганское, Хутор Вольный, Крымское, Новолуганское, Зайцево, Лебединское, Майорск, Золотое, Майское, Железное, Марьинка, Старогнатовка, Авдеевка, Троицкое, Красногоровка, Николаевка, Новогнатовка, Павлополь, Водяное и Широкино.

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"В ходе отчетного периода командование группировки противника продолжало активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил. Всего в период с 3 по 11 декабря визиуально, а также средствами радиолокационного контроля и РТР группировки ОС зафиксировано 15 разведывательных пролетов БПЛА в том числе восемь пролетов БПЛА типа "Орлан-10", выполненных в нарушение положений Минских соглашений с пересечением в воздушном пространстве линии соприкосновения и углублением в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Кроме того, в указанный период активизировали свою деятельность снайперские и маневренные группы РЭР/РЭБ противника вдоль всей линии соприкосновения. Их дежурные артиллерийские средства находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению массированных и внезапных огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил.

Обстрелы на Донбассе

Обстрелы на Донбассе

"Цензор.НЕТ"

Машовец также рассказал, что для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений 1-го и 2-го АК оккупантов на Донбассе, а также с целью поддержки оккупационной администраций и недопущения существенного падения социально-экономического уровня местного населения и соответственно снижения у него собственных рейтингов 5 декабря с территории России на оккупированные территории Украины (через неподконтрольные пункты пропуска Изварино и Успенка) был введен внеочередной "94-й гуманитарный конвой".

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"Общее число грузовых автомобилей – 40, заявленный груз – детское питание, медицинское оборудование и медикаменты. Кроме того, с территории России для нужд оккупационной группировки было доставлено около 1500 тонн ГСМ (станции Ровеньки и Борисовка). В районе Пикузы, Заиченко и Саханка отмечается одиночное перемещение бронетехники. Фиксировалось в разное время перемещение одной-двух единиц боевых бронированных машин (вероятно БМП-1/2)", – отмечается в сводке.

Также удалось выяснить, что в районе Каштановое – Минеральное периодически появляется мобильная огневая группа противника, в состав которой входит как минимум две единицы 120-мм минометов). Российские оккупанты обстреливают передовые позиции украинских войск по пять-шесть выстрелов и быстро меняют огневую позицию.

А между Гольмовским и Горловкой (в районе террикона) противник время от времени использует усиление с тяжелым пехотным вооружением (крупнокалиберные пулеметы, ручные и станковые гранатометы), открывая огонь по передовым позициям ООС.

"В район Калиново-Борщеватое прибыло свежее подразделение из состава 6-го ОМСП. В составе – бронетехника (до восьми единиц, в основном МТ-ЛБ и БМП). Фиксировался подвоз предметов снабжения в поселок армейским автотранспортом", – подытожил Машовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Машовец также рассказал о том, что ряды российских оккупантов на Донбассе все чаще стали пополнять наемники с судимостями, наркотической и алкогольной зависимостью из-за жесткого некомплекта. Это существенно снижает боеспособность террористов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
ДНР Информационное сопротивление
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Нацики и ВСУшники хера-чат друг друга,
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Хватит врать! На днях только СБУ поймало правосеков и других радикалов с минометами 82 мм и порошенковских "журналюг" за подготовкой очередной провокации. На всякий случай - у ополчения дефицит 82 калибра, так что поверить в их обстрелы может только типичный укроскакун.
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