Террористов "ДНР" поймали на подлом фейке о ВСУ: всплыло знаковое фото

Российские оккупанты выдали фотографию, где украинские воины и волонтеры привезли помощь жителям Донбасса, за акт "мародерства" бойцами ВСУ.

Попытку дискредитировать защитников Украины разоблачил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Он сравнил оригинальную подборку фото, где патриоты рассказывают о доставке жителям Марьинки гуманитарной помощи в виде бытовой техники, с вырванным из контекста одним снимком, который разнесли пропагандисты боевиков.

На нем двое воинов стоят на фоне грузового автомобиля с холодильником. Именно этот кадр оккупанты попытались выдать за докаказательство "мародерства" со стороны украинских военнослужащих.

Подлинный пост о помощи ВСУ и волонтеров жителям Марьинки Facebook Анатолия Штефана

Фейк терористов о "мародерах" Facebook Анатолия Штефана

"Яркий пример, как кормят "вату" дерьм*м, создавая фейки о "мародерах" среди военнослужащих ВСУ", – возмутился офицер.

В обсуждении под постом люди также разозлились на циничное перекручивание правды пособниками кремлевских захватчиков.

"Крутяк, особенно, когда парней знаешь лично", "Они всегда так делают", "Петуха слушать – себя не уважать", – пишут в коментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" распространили еще один бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях нашей страны.

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