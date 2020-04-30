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30 апреля • обновлено в 06:02
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Террористов "ДНР" поймали на подлом фейке о ВСУ: всплыло знаковое фото

1.8т
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Российские оккупанты выдали фотографию, где украинские воины и волонтеры привезли помощь жителям Донбасса, за акт "мародерства" бойцами ВСУ.

Попытку дискредитировать защитников Украины разоблачил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Он сравнил оригинальную подборку фото, где патриоты рассказывают о доставке жителям Марьинки гуманитарной помощи в виде бытовой техники, с вырванным из контекста одним снимком, который разнесли пропагандисты боевиков.

На нем двое воинов стоят на фоне грузового автомобиля с холодильником. Именно этот кадр оккупанты попытались выдать за докаказательство "мародерства" со стороны украинских военнослужащих.

Подлинный пост о помощи ВСУ и волонтеров жителям Марьинки

Подлинный пост о помощи ВСУ и волонтеров жителям Марьинки

Facebook Анатолия Штефана

Фейк терористов о "мародерах"

Фейк терористов о "мародерах"

Facebook Анатолия Штефана

"Яркий пример, как кормят "вату" дерьм*м, создавая фейки о "мародерах" среди военнослужащих ВСУ", – возмутился офицер.

В обсуждении под постом люди также разозлились на циничное перекручивание правды пособниками кремлевских захватчиков.

"Крутяк, особенно, когда парней знаешь лично", "Они всегда так делают", "Петуха слушать – себя не уважать", – пишут в коментариях.

Террористов "ДНР" поймали на подлом фейке о ВСУ: всплыло знаковое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" распространили еще один бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях нашей страны.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда АТО на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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злой укр
злой укр
Штырьлицу спиз...еть-шо мне высморкаться.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ага, и по поште тоже посылки не отправляли с награбленным...)))
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