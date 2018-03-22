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Террористам "ДНР" привиделся спецназ США на Донбассе

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Террористы "ДНР" распространяют слухи, что на Донбассе якобы действует "американский спецназ".

"В Горловке вновь распространяются слухи об "американском спецназе", который якобы действует в районе Зайцево-Жованка и в районе Гольмовского. Согласно распространяемым боевиками слухам, американские военные командуют действиями ДРГ украинских Сил специальных операций (ССО) на этих участках. Большая часть боевиков из числа 3-й омсбр, оперирующей на этих участках, действительно уверены, что на передовой действуют вместе с украинскими и американские "снайперы и диверсанты", – написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в подразделениях "1 АК ДНР" командование довело до личного состава, что на данные участки прибыл "норвежский спецназ".

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"Якобы с целью натаскивания егерей-снайперов. Характерно, что после высказывания одним из командиров боевиков среднего звена при личном составе в качестве шутки, что "скоро к украинцам прибудет еще и австралийский и монгольский спецназ, и будет полный набор", данный командир получил дисциплинарное взыскание за "дискредитацию официальной информации", – добавил военный эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Тымчук рассказал о возможных провокациях российских спецслужб в Одессе.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРСилы специальных операций ВС Украины
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