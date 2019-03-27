"Террор и пытки!" В Крыму ФСБшники устроили облаву на крымских татар

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта устроили массовые обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар.

Их подозревают в участии в запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", передают "Крым.Реалии".

В частности, обыски проходят в селе Строгоновка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района.

По данным активистов, в микрорайоне Каменка Росгвардия перекрыла квартал, местных жителей не пропускают домой.

Адвокатов, приехавших на место проведения следственных мероприятий, также не допускают к подзащитным, сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

"На фото адвокат Эмине Авамилева, которую не допускают для оказания юридической помощи во время проведения обыска", - написал он.

Обыски крымских татар в Крыму Антон Наумлюк, Facebook

Наумлюк также сообщил, что после обысков в управление ФСБ вывезены:

1. Шабан Умеров

2. Рустем Сейтхалилов

3. Риза Изетов

4. Фархад Базаров

5. Джемиль Гафаров

6. Сейран Муртаза

7. Сейтвели Сейтабдиев

8. Алим Каримов

9. Меджит Абдурахманов

10. Тофик Абдулгазиев

11. Аким Бекиров

"Список будет обновляться по мере получения информации об окончании обысков в Симферополе, Белогорском и Красногвардейском районах", - уточнил журналист.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила в Facebook, что это бряцание оружием перед домами крымских татар накануне украинских выборов - акт устрашения всех тех, кто в Крыму ждет возвращения Украины.

"На Донбассе оккупанты стреляют и убивают, в Крыму арестовывают всех, кто имеет честь и проукраинскую позицию. Террор, издевательства и пытки, давление - тактика ФСБ", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в Крыму задержали разгромившего оккупантов журналиста. Он призывал спасать полуостров.

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