Коттеджный городок "Конык": что скрывают за забором территории для богачей в Киеве

Кроме популярной среди политиков и знаменитостей пристоличной Конча-Заспы, украинские богачи облюбовали еще одну местность – элитный коттеджный городок на берегу реки Конык. Единственное поселение премиум-класса в пределах города Киева.

Участок здесь стоит около 400 тысяч долларов. Стоимость домов достигает заоблачных высот. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Вот только увидеть городок можно только с воздуха – если повезет. Простым смертным проходить на территорию городка запрещено: он охраняется лучше, чем многие режимные объекты. Однако только ли спокойствие состоятельных жителей здесь оберегают так тщательно?

Как оказалось – нет. Из совместного расследования OBOZREVATEL и ОО "Стоп коррупции" вы узнаете:

• как за высоким забором элитного поселения годами воруют у государства песок и захватывают все новые и новые гектары коммунальной земли;

• кому принадлежит городок для богатых, построенный там, где подобное строительство категорически запрещено;

• почему бездействует государственная и власть;

• на что способны делки из коттеджного городка "Конык", чтобы помешать разоблачению своих деяний.

Итак - что же скрывают владельцы элитного коттеджного городка "Конык":

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