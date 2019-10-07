Теракт в пабе "Стена" в Харькове: виновнице взрыва вынесен суровый приговор

Киевский районный суд Харькова в понедельник, 7 октября, приговорил к 11 годам лишения свободы обвиняемую в подрыве харьковского рок-паба "Стена" Марину Ковтун.
"Назначить наказание в виде 11 лет с конфискацией всего принадлежащего Ковтуну имущества", – цитирует приговор "Интерфакс-Украина".
Женщина признана виновной по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (соучастие в теракте) УК Украины. На приговор может быть подана апелляция.
Марина Ковтун, обвиняемая в теракте в рок-пабе "Стена"
Коллаж
Вместе с тем в связи с недоказанностью суд признал Ковтун невиновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также во взрывах в шахте возле завода им. Малышева и возле ресторана "Британия" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины) и оправдал ее по этим статьям.
Суд указал, что срок отбывания наказания считается с момента взятия Ковтун под стражу (16 ноября 2014 года) и до вступления в силу приговора день предварительного заключения учитывается как 2 дня отбывания наказания.
Марина Ковтун
UA:ХАРКІВ
Напомним:
Взрыв в рок-пабе "Стена" в Харькове произошел вечером 9 ноября 2014 года. В результате пострадали 13 человек.
Первоначально рассматривались две версии инцидента. Не исключалась утечка газа, однако очевидцы утверждали, что взрыв прогремел возле стойки бара, где один из посетителей оставил пакет.
Впоследствии выяснилось, что для теракта использовалась пластиковая бомба.
17 ноября того же года СБУ объявила об обезвреживании 12 членов диверсионно-разведывательной группы, причастной к совершению терактов и диверсий в Харькове и области, в частности, взрыва в "Стене".
Как писал OBOZREVATEL, в сентябре текущего года стало известно, что военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России. Украинскому гранатометчику поручили осуществить взрыв в воинской части.
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