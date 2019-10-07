Теракт в пабе "Стена" в Харькове: виновнице взрыва вынесен суровый приговор

Киевский районный суд Харькова в понедельник, 7 октября, приговорил к 11 годам лишения свободы обвиняемую в подрыве харьковского рок-паба "Стена" Марину Ковтун.

"Назначить наказание в виде 11 лет с конфискацией всего принадлежащего Ковтуну имущества", – цитирует приговор "Интерфакс-Украина".

Женщина признана виновной по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (соучастие в теракте) УК Украины. На приговор может быть подана апелляция.

Марина Ковтун, обвиняемая в теракте в рок-пабе "Стена" Коллаж

Вместе с тем в связи с недоказанностью суд признал Ковтун невиновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также во взрывах в шахте возле завода им. Малышева и возле ресторана "Британия" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины) и оправдал ее по этим статьям.

Суд указал, что срок отбывания наказания считается с момента взятия Ковтун под стражу (16 ноября 2014 года) и до вступления в силу приговора день предварительного заключения учитывается как 2 дня отбывания наказания.

Марина Ковтун UA:ХАРКІВ

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре текущего года стало известно, что военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России. Украинскому гранатометчику поручили осуществить взрыв в воинской части.

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