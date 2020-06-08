Частное "украинско-российское" предприятие отремонтирует Ил-76 ВСУ

Тендер на ремонт двигателей для военно-транспортных самолетов Ил-76МД выиграло "Украинско-российское авиаремонтное предприятие" (УРАРП).

Об этом сообщил Украинский милитаристский портал. УРАРП победило государственный Николаевский авиаремонтный завод (НАРП) в тендере Вооруженных сил и проведет средний ремонт 12 двигателей Д-30КП-2.

В торгах стоимостью 102 миллионов гривен частное ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП" попросило 88,98 млн грн за свои услуги (НАРП, входящий в состав "Укроборонпрома" – 90 млн).

5 июня Командование ВС ВСУ (военная часть А0215) подписало с победителем договор. Первые четыре двигателя должны быть переданы заказчику уже 15 июня, далее – каждый месяц по два.

Обновленный Ил-62. Иллюстрация АрмияInform

Как сообщал OBOZREVATEL, начальником службы безопасности танкового завода имени Малышева, который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", ранее был Вадим Полях, который призывал ввести "русские танки" в Харьков.

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