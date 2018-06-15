Украине грозит новая волна заказных убийств - телохранитель

Заказные убийства совершались всегда и везде - Украина не исключение. Наиболее резонансные ЧП - это убийство добровольца батальона имени шейха Мансура Тимура Махаури, полковника ГУР МОУ Максима Шаповала, полковника СБУ, контрразведчика Александра Хараберюша, журналиста Павла Шеремета и, конечно, Амины Окуевой. Много шума наделала и история с инсценировкой убийства переехавшего в Киев российского журналиста Аркадия Бабченко. Немало было заявлений правоохранителей и о готовящихся покушениях.

Ясно одно - в ближайшее время ситуация кардинально не улучшится. И если официальные структуры в силу понятных причин сдержанны в выводах и прогнозах, то профессиональные телохранители, представители охранного бизнеса могут позволить себе откровенный разговор.

О том, как "видоизменились" заказные убийства, чего стоит опасаться, возможно ли предотвратить покушение, а также к чему должна быть готова потенциальная "мишень" - в интервью OBOZREVATEL рассказал директор охранной компании "Антикиллер" Николай Зборщик.

Николай Зборщик

- Существует устойчивое мнение, что основной "инструмент" киллера - огнестрельное оружие. Можно ли утверждать, что снайперы уже "остались в прошлом" или нет? Какие тенденции?

- Совершенно верно, основным инструментом киллеров в Украине является огнестрельное оружие. Еще добавим в эту категорию взрывные устройства. Именно они позволяют успешно решать, как бы это цинично ни звучало, большинство задач, стоящих перед наемными убийцами. В первую очередь - по причине своей доступности и дешевизны.

Но при этом говорить, что снайперы уже "остались в прошлом", будет неверным. Их услуги всегда будут актуальными, но эта категория убийц крайне специфическая, а в их действиях есть множество "условностей" и ограничений.

Первое, на что хочу обратить внимание. Неоднократно слышал не только от заказчиков охранных услуг, но и от людей, имеющих непосредственное отношение к силовым и охранным структурам, что "если будет работать снайпер – никакая охрана не поможет". При этом всегда задаю встречный вопрос: "А вы владеете информацией, сколько за последние 25 лет в Украине было совершено покушений с помощью снайперского оружия?" И сам же отвечаю: даже одного процента не наберется от общего количества заказных убийств! А почему? Потому что это не так легко, как кажется.

Нанять профессионального киллера-снайпера - это не только очень дорого, но и очень сложно.

Второе. Для начала следует разобраться, в каких случаях для выполнения заказа по устранению физического лица могут понадобиться "услуги" снайпера? Скорее всего, в тех случаях, где применение иного оружия или способа может быть неэффективным.

- Например?

- В случае, когда близко подойти к заказанному объекту невозможно или страшно, будет рассматриваться наиболее гарантированный способ устранения. Но и здесь не все так просто. Потому что кроме поиска снайпера необходимо будет и соответствующее высокоточное оружие.

В начале 2000-х одной преступной группировке поступил заказ на ликвидацию следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Галину Климович, которая проживала в Одессе и безопасность которой обеспечивали сотрудники ЦСО "А" СБУ.

Галина Климович - легенда ГПУ. Она специализировалась на расследовании заказных убийств

После подготовительных мероприятий наемными убийцами был разработан план ликвидации следователя - выстрелом из дома напротив с помощью снайперской винтовки.

Однако посредники не смогли раздобыть для исполнителей высокоточное снайперское оружие (в большей степени, по причине его дороговизны) и привезли киллерам автомат Калашникова, на который они чуть позже купили оптический прицел.

Киллерам не удалось осуществить задуманное. Главным их препятствием стала личная охрана Галины Климович. "Альфовцы" своими профессиональными действиями максимально усложнили возможность совершения точного выстрела с дальней дистанции.

То есть "применение" киллера-снайпера – это достаточно хлопотный процесс, поэтому они и не пользуются популярностью у заказчиков подобных преступлений.

В начале 2016 года, когда я проводил семинар для телохранителей во Львове, тема снайперов в контексте заказных убийств также поднималась. И тогда многие телохранители, а также люди стрелковых профессий, прогнозировали, что вот-вот начнется бум покушений при участии снайперов (и снайперского оружия). Связывали это с войной на Донбассе и неконтролируемым оборотом оружия.

Я же ответил, что "бума" снайперов-киллеров в Украине не будет. Мой прогноз не был голословным, а строился исключительно на аналитике и изучении покушений в других странах, в том числе во время боевых действий. Мой прогноз оправдался.

Количество умышленных убийств, имеющих признаки заказных, в нашей стране резко возросло, однако жертв покушений не убивали снайперы: их взрывали или расстреливали с близкого расстояния с помощью автоматического оружия.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева - киллер расстрелял его возле отеля Премьер-Палас. При этом ликвидатор тоже погиб - его застрелил сотрудник ГУР, охранявший Вороненкова.

Следующий важный момент. В период подготовки убийства всегда формируется преступная группа, где устанавливаются преступные связи между ЗАКАЗЧИКОМ – ПОСРЕДНИКОМ – ИСПОЛНИТЕЛЕМ (киллером). Структура этой группы зависит от личности заказчика, его финансовых возможностей, а также положения лица, убийство которого планируется.

Дело в том, что заказчику недостаточно прийти к идее физического устранения своего оппонента или противника (даже при наличии у него достаточных финансовых средств). Гораздо важнее реальная возможность организовать гарантированное и сравнительно безопасное по последствиям для организатора убийство.

Наши исследования показывают, что именно отсутствие не столько финансовых, сколько организационных возможностей удерживает людей от радикального решения конфликта (или проблемы) путем умышленного убийства, совершенного по найму.

Даже учитывая наши реалии (войну на Донбассе и небывалый разгул преступности), если бы заказное убийство было так легко организовать, то количество подобных преступлений стало бы на порядок выше, чем сейчас. А то и на два, три.

- И тем не менее они происходят.

- Да. И давайте говорить откровенно: тенденции на будущие два года не самые хорошие.

В преддверии выборов и после них вполне стоит ожидать очередной волны заказных убийств.

- Чего стоит остерегаться?

- Будут применяться в основном взрывные устройства и огнестрельное оружие. Стоит остерегаться засад, где с целью гарантированной ликвидации киллеры могут использовать гранатометы.

- Николай, и все-таки. Можно ли предотвратить заказное убийство или все дело в "цене вопроса" - если захотят, то рано или поздно убьют?

- Заказное убийство можно и нужно предотвращать. Если бы это было не так, то мы бы сейчас с вами не беседовали на эту тему.

Предотвращение заказного убийства - это в первую очередь работа на опережение, когда личная охрана своими профессиональными действиями минимизирует риски в отношении клиента.

Однако работа на предотвращение заказного убийства не может качественно осуществляться без доверия, содействия и подчинения клиента требованиям своей службы безопасности.

Охраняемое лицо, которое с пониманием относится ко всем требованиям службы безопасности, представляет для потенциальных злоумышленников очень трудную мишень.

Иначе говоря – это не может быть только "игрой в одни ворота".

Только совместные действия личной охраны и охраняемого лица, в совокупности с детальной аналитикой, грамотным планированием, подготовкой и проведением комплекса охранных мероприятий – могут дать положительный результат.

Когда еще на ранней стадии охране удается обнаружить признаки подготовки покушения и предпринять соответствующие контрмеры, тогда под угрозой раскрытия исполнители отказываются от реализации задуманного убийства.

- Как часто потенциальная жертва недооценивает реальность угрозы и почему?

- Зачастую не только угрозы, но и подготовка киллеров к покушению не оставались незамеченными со стороны жертв и их родственников. Например, некоторые замечали, что за ними следят или наблюдают подозрительные лица. Однако адекватная реакция отсутствовала. Не было своевременного обращения к правоохранителям, найма личной охраны, проведения охранных мероприятий.

Самоуверенность и надежда на "авось" подводила лиц, решивших пренебречь фактом выявления угрозы. Их просто убивали.

Основной угрозой можно считать нежелание понимать и воспринимать реальность угрозы. Часть бизнесменов надеются на свою криминальную или правоохранительную "крышу", которая в случае чего их заблаговременно предупредит о грядущем покушении. Ведь не зря же он им платит. Но это распространенное заблуждение - не предупредят.

Один одесский бизнесмен, на которого было осуществлено покушение и который, к счастью, выжил, рассказал мне следующее: "Да, была конфликтная ситуация с несколькими лицами. Да, мне неоднократно поступали угрозы. Но я думал, что дальше угроз дело не пойдет, и со временем просто перестал обращать на это внимание".

По упомянутому эпизоду: была конфликтная ситуация, которая моему клиенту казалась несущественной, а для его оппонентов, наоборот, являлась острой и трудноразрешимой. Поэтому они решили прибегнуть к радикальным методам, что значительно отразилось на здоровье моего будущего клиента - он едва не остался инвалидом.

- Если есть информация о реальной угрозе, какие меры предосторожности должен предпринять человек?

- В этом случае вариантов может быть несколько. Один из них – это обращение в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, привлечение внимания в СМИ, найм личной охраны и проведение комплекса охранных мероприятий.

Как вариант может рассматриваться и попытка найти в спорной ситуации компромисс, заключить с оппонентами мировую. Любые другие рекомендации – сугубо индивидуальны и определяются конкретной ситуацией с конкретным человеком.

- Обзавестись личной охраной не так уж и трудно - если есть финансы. Но приходится кардинально менять образ жизни. Легко ли человек идет на это?

- Не легко. На начальном этапе, когда присутствует острая фаза конфликта – клиент может быть покладистым и выполнять рекомендации по безопасности. Но как только ситуация более-менее стабилизируется – человек, как правило, расслабляется и уже неохотно что-то меняет.

Для того, чтобы клиент сознательно шел на изменение образа жизни, телохранителю важно установить правильные взаимоотношения с охраняемым лицом. Ведь одной из главных проблем для телохранителя является вопрос: как сделать, чтобы охраняемый прислушивался к рекомендациям, а в идеале – выполнял их.

Одни могут сказать клиенту, мол, в этот спортзал больше не ходим, так как у нас есть такие-то опасения – и клиент их послушается. На других же телохранителей даже внимания не обратит.

Кто-то может ставить условия клиенту и заставить его изменить образ жизни, а кто-то нет.

- Есть примеры, когда нарушение рекомендаций привело к трагической развязке?

- Приведу один. Некоторое время назад в Киеве мы обеспечивали безопасность одного преуспевающего бизнесмена. Его охрана, по большей степени, носила имиджевую составляющую.

Во время переговоров я сказал этому бизнесмену, что самая большая угроза, которая на данный момент присутствует в его жизни – это превышение скоростного режима на трассах передвижения. Так как клиент был заядлым автолюбителем и чаще всего самостоятельно управлял автомобилем – это создавало нам немало сложностей в работе.

С горем пополам удалось убедить его в необходимости того, что он должен находиться на заднем сидении автомобиля, что его статус таков, когда его должен возить водитель и т.п. Но в итоге он нет-нет, а все равно нарушал наши требования.

Финал истории не заставил себя долго ждать - по вине клиента было совершено ДТП, где пострадали люди.

- Многие телохранители твердо убеждены в том, что наличие огнестрельного оружия (короткоствола) значительно повысит их шансы в противостоянии с киллерами.

- Наличие пистолета – это хорошо, но далеко не самое главное. Особенно это касается сотрудников полиции охраны (ранее - ГСО при МВД Украины), которые любят бравировать тем, что "у нас боевые стволы, а у вас только травматы". Их слова – это всего лишь иллюзия превосходства, которая может стоить жизней.

Вспомните громкий случай - 2 октября 2009 года в Киеве было совершено покушение на Шабаба Алояна, безопасность которого обеспечивали сотрудники спецподразделения МВД "Титан". И которые, естественно, были вооружены боевыми пистолетами. Однако факт есть факт: Алоян и двое его телохранителей были ликвидированы.

Киллеры напали на бизнесмена и его охрану прямо перед входом в торговый центр. Свидетелями этого дерзкого преступления стали несколько десятков человек.

Этот эпизод красноречиво свидетельствует о том, что само по себе наличие охраны, вооруженной огнестрельным оружием, вовсе не означает, что шансы обеих сторон уравниваются.

Недостаточно просто иметь оружие - нужно успеть еще им воспользоваться. Этому серьезно мешает основной тактический фактор, успешно применяемый киллерами на практике - элемент внезапности.

Он заключается в неожиданном нападении на объект, характеризуется быстротечностью и высокой скоростью действий, которые начинаются раньше действий телохранителей защищаемого объекта.

Поэтому любая фаза активных действий, если, конечно, нападающая сторона не допустила серьезную ошибку, включает в себя элемент внезапности. Он позволяет застать охранную группу врасплох, что затрудняет защиту клиента, особенно если сначала киллер ликвидирует лиц, способных дать вооруженный отпор, а лишь затем приступает к ликвидации заказанного объекта.

В связи с этим первыми жертвами атаки нередко становятся телохранители, а уже после их нейтрализации – охраняемое лицо.

- Давайте подробнее остановимся на работе на опережение.

- Один из практических и самых доступных вариантов работы на опережение заключается в наличии в группе личной охраны оперативной группы (не путать с передовой).

Оперативная группа заблаговременно отрабатывает места посещения охраняемого лица, маршруты его передвижения и т.д. И если подобные действия проводятся скрытно – это хорошая работа. По сути, это глаза и уши основной группы, которая работает в непосредственной близости с клиентом. Такие действия позволяют заранее отследить любые изменения в оперативной обстановке и принять определенные меры.

Возьмем такую ситуацию. Мы знаем, что значительная часть покушений происходит по принципу "подкарауливания" заказанного объекта в определенном месте - например, в подъезде. Соответственно, если наемный убийца ожидает в "засаде" - появляется возможность вычислить или спугнуть его.

Еще очень важно уметь ставить себя на место киллера, задавая вопрос: "А как бы ты провел это покушение?", всегда искать уязвимости в действиях и работе охраны. Тогда появляются хорошие шансы сработать на опережение.

Просто наличием здоровых "бычков", даже если они будут ходить с ружьями – профессиональных киллеров не запугать.

(Продолжение следует...)