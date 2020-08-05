Тело девочки отдали в мусорном пакете вместе с использованными перчатками: подробности трагедии в Днепре

Жуткая история произошла на Днепропетровщине. Молодую маму из Каменского экстренно привезли в Днепр, у нее случились преждевременные роды на шестом месяце беременности. К сожалению, девочку спасти не удалось. В больничном морге провели вскрытие, а мать оформила все документы, чтобы забрать и похоронить дочь.

Молодой женщине отдали тело умершего младенца в ошметках мусорного пакета. Когда роженица развернула его, то увидела внутри переломанное тельце и резиновые перчатки, в которых, вероятно, и вскрывали ребенка.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Девочка обмоталась пуповиной

О том, что ее долгожданная дочка замерла на шестом месяце беременности, Ангелина из города Каменское узнала в начале июня на Троицу. Сначала врач в консультации сказала, что сердечко бьется и все в порядке. Но через несколько дней ребенок перестал шевелиться, поэтому женщина отправилась на УЗИ. Там ей сообщили, что девочка умерла, обмотавшись пуповиной.

"Меня на скорой привезли в Днепр, в родильный дом им. Руднева. Там мне пришлось рожать уже мертвого ребенка. Врачи и медсестры были приветливыми и у меня нет к ним никаких претензий", – говорит OBOZREVATEL Ангелина.

Фамилию мамы мы не указываем. Поскольку она опасается, что в следующий раз, когда соберется рожать, у нее могут быть проблемы.

Заплати 3-4 тысячи, и мы сами похороним

Неожиданно после родов в палату в роддоме начала наведываться женщина, Ирина К. Назвала себя сотрудницей ЗАГСа, именно она оформляла свидетельства о рождении или смерти в этом роддоме. Сказала, что есть возможность похоронить ребенка, только не самой, за нее все сделают.

"Ну зачем вам новый стресс! Заплатите 3-4 тысячи гривен и мы все сделаем самостоятельно", – вспоминает Ангелина, как ее уговаривала женщина.

"Но похоронить таким образом они могут только в Днепре, а я ведь из Каменского. Я в Днепр не езжу, зачем мне там могила дочки", – отмечает мать.

Женщина из ЗАГСа настойчиво предлагала свои услуги АиФ

Женщиина решила, что сама похоронит дочь, подписала все бумаги. Но сотрудница ЗАГСа была настойчивой.

"В день выписки она вновь зашла ко мне в палату. Говорила, мол, Ангелина, ну вы подумайте, это же в ваших интересах, мы все сделаем по закону. Рассказывала, что за неделю до меня тут тоже родила девушка и потеряла ребенка. Уговаривала заплатить деньги, а она все сама сделает. Но я отказалась, тогда та назначила время в субботу, когда могу пойти в областной морг и забрать дочь", – вспоминает Ангелина.

Сотрудник морга просто рассмеялся

Женщина не знала, как правильно хоронить крохотное тело малышки, поэтому взяла с собой пеленки, чтобы ей завернули дочку. Она думала, что ей дадут гробик с телом. В морге их встретил дежурный. Он рассмеялся, когда увидел, сколько всего принесла Ангелина.

"Говорю, ну как же, вы же должны завернуть тело, я не знаю, как это делается. Он отвечает: "Да вы шутите! Ваш ребенок такой маленький, что мы таких даже не зашиваем. Я вам сейчас вынесу, но вы не разворачивайте, так и похороните", – отмечает Ангелина.

По словам матери, он вынес какой-то желтый пакет, похожий на пакеты "Море пива" или для колбасы. Когда заметил, что девушке стало плохо от увиденного, быстро взял пеленку, замотал, перевязал шнурком и сделал много узлов, чтобы уже не открыть, и сказал: "Вы там уже ничего не увидите, вам это не надо". Взяв с убитой горем мамы 200 грн "на хлорку", ушел.

Тельце дочери отдали в мусорном пакете Facebook Просто Днепропетровск

Девочку свернули в шар

Однако Ангелина развернула пакет и пришла в ужас. "Я увидела, что тело было завернуто в обрезки от мусорных пакетов. Там же валялась плацента. Я даже не поняла, что это, подумала органы ребенка. Там же лежали обрывки пластырей, бинтов, и даже синие перчатки. Это все было внутри и примерзло. Потом я увидела, что ручка дочки выломана, я даже не смогла снять с нее бирку с моим именем. Ее просто свернули в шарик спиной вверх. Я видела только личико, головку, ножки и выломанные ручки. Я сделала фото", – рассказывает она.

В начале июня, после всего этого, у женщины не было сил куда-то бежать, писать заявление в полицию. Оправившись, примерно через месяц, Ангелина нашла в документах имя и фамилию патологоанатома – Анна Финити, и написала ей в соцсетях. Однако медик не ответила.

А недавно Ангелина опубликовала пост с рассказом о том ужасе, который ей пришлось пережить, и выложила фото.

"Тогда эта патологоанатом откликнулась, написала, мол, почему же вы ко мне не обратились, а выставили тут меня. И просит о встрече. А уже в ночь с понедельника на вторник началась атака на меня в Фейсбуке. Под моим постом появлялись записи с левых аккаунтов, которые были созданы час назад. Они писали, и через пять минут удаляли, но я заскринила их. Суть была в том, что я пожалела деньги на гроб и похороны для ребенка, поэтому и расплачиваюсь. Так же они внушали мысль, что врач не виновата, она просто проводит вскрытие, а все остальное доделывает санитарка, вот она это и сделала. "Вы же не знаете, чьи это перчатки, вы, наверное, их уже выкинули". Они хотят найти крайнего и уволить. Это так ужасно, когда умирает твой ребенок, а они на этом бизнес делают", – считает женщина.

На Ангелину в соцсетях устроили атаку

В морге свою вину отрицают

В департаменте здравоохранения Днепропетровской областной администрации о том, что произошло, узнали от OBOZREVATEL. "Впервые от вас слышим об этом. Мы не доверяем соцсетям, мало ли что там напишут. Отправляйте нам запрос", – ответили там.

Однако в КП "Днепропетровское областное патологоанатомическое бюро" директор Петр Гриценко сказал, что об этой истории узнал буквально недавно.

"Такого не может быть. Все трупы детей и взрослых мы выдаем в надлежащем виде. Они обязательно должны быть в гробике. Но возможно он находился некоторое время тут, поэтому завернули в целлофан, чтобы не текло. А то, что там были перчатки и какие-то переломы на теле – такого просто не может быть. После вскрытия все оформляется и укладывается в гроб. Паталогоанатом осуществляет вскрытие. А выдачу и приведение в порядок делает младший медперсонал. Все сейчас пишут объяснительные, для того, чтобы разобраться. Такого у нас не было. Переломов там точно не может быть. Идет разбирательство, но для этого нужно время", –заверил директор морга.