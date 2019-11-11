"Тело без фрагментов костей": в деле о гибели школьника в Прилуках произошел новый поворот

Дело о смерти 14-летнего Дениса Чаленко, который погиб при таинственных обстоятельствах в Прилуках на Черниговщине, "обросло" новыми деталями и породило настоящий народный гнев среди местных жителей.

Люди, как и родители юноши, которые сами возили тело покойного сына на экспертизу в Киев, утверждают, что ребенка убили. Однако правоохранители продолжают настаивать на первоочередной версии — его сбил поезд. Отныне расследованием занимается столичное Главное следственное управление Нацполиции, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как известно, парня хоронили через неделю после таинственной гибели. Перед этим его тело прошло две судебно-медицинские экспертизы. Более того, легло в могилу даже без фрагментов некоторых костей, которые почему-то "вместо того, чтобы оказаться в столичных экспертов — куда-то исчезли".

На Черниговщине загадочно погиб школьник Коллаж

"Я знаю его как облупленного: он не курил, не употреблял наркотиков, не пил — занимался спортом", — отметил Илья Горленко, ученик школы, в которой учился и погибший.

Родители считали, что Денис посещал секцию бокса, они регулярно давали ему на это деньги. Однако оказалось, что на занятиях школьник не появлялся в течение трех месяцев. Взамен же занимался боями в формате уличных тренировок.

"Мы нашли вероятное место, где со слов людей могли происходить эти так называемые бои или схватки. Есть основания полагать, что там что-то происходит", — говорил экс-руководитель Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык, которого отстранили от работы.

Тело подростка обнаружили на железнодорожном пути Скриншот с видео

Отмечается, что в день трагедии примерно в 17:20 Денис вышел из дома на тренировку, по неизвестному адресу. По дороге, где-то с 17:23 до 17:50, он разговаривал по телефону с четырьмя абонентами. Среди них — девушка и трое парней. Это друзья, знакомые и сверстники, которые слышали подростка еще живого. После хронология обрывается, и эту тайну должно разгадать следствие. Ведь телефон парня замолкает, а он сам исчезает — не попав в объектив ни одной уличной камеры.

Далее, как уже известно, Дениса обнаружили у железнодорожных путей. Вероятно, что погиб он под колесами поезда Прилуки — Гребенки, который отправляется в 21:32. На месте трагедии тот проезжает примерно в 21:34. Мама школьника вспомнила, что связь с сыном оборвалась в 19:30-19:40. Время смерти сразу бы дало ответы на все основные вопросы, однако его правоохранители до сих пор почему-то не обнародовали.

Кровь Дениса на железнодорожных путях Скриншот с видео

Также подчеркивается, что до поезда, который по версии полиции сбил ребенка, проходит еще один — в 18:32. Правда, убеждают железнодорожники, если бы парень был в это время где-то рядом, то они бы заметили — но в это время на путях Дениса Чаленко точно не было.

"Ребенок был найден мертвым на путях 29.10.2019 года примерно в 21:37 между рельсами, то есть на шпалах. Как сообщили машинист и помощник этого поезд, они не сбивали парня. Он лежал непосредственно между этими рельсами. И именно характер, локализация тех телесных повреждений, которые имеются на его теле, свидетельствуют об отсутствии ДТП", — отмечает адвокат Владимир Билык.

Родители привели доказательства убийства 14-летнего подростка из Прилук Скриншот с видео

Машинист с 35-летним стажем, который работает в Прилуках и, к сожалению, имеет печальный опыт ДТП на путях, подтвердил эти слова: "Я сбивал... Во-первых, лицо было бы разбито на куски, переломы были бы: и руки, и ноги, и позвоночник. Оторвало бы ему все".

Нов у Дениса тело целое, одежда не заляпана кровью.

"По словам отца, сразу, как было найдено тело, говорил с машинистом, и сам осматривал — оно было уже застывшее и холодное. Это означает, что смерть наступила не менее чем за два часа до того", — говорит юрист-криминолог Анна Маляр.

Вместе с тем, не обнародовав результатов первой экспертизы, в полиции предлагают делать уже другую. Кроме этого, до сих пор нет геолокации и биллинга. Хотя запросить информацию у операторов мобильной связи, чьи вышки покрывают место, где нашли мертвого подростка — не сложно.

Жители Прилук несколько дней штурмовали полицию, требуя расследовать загадочную смерть Дениса Чаленко "Главком"

"Родителей признали потерпевшими на третьи сутки — только после того, как прилучане устроили акцию протеста под участком милиции. Успокаивать людей приехал главный следователь страны. Который только на 9-й день следствия наконец заявил о рассмотрение дополнительных версий", — говорится в сюжете.

Адвокат семьи Чаленко отметил, что только начал распутывать "этот клубок загадочной смерти", охарактеризовав ее как "сложное и опасное расследование". Поскольку в нем много замалчиваемых деталей, пропавших костей жертвы и странных экспертиз, а также намеков на нелегальные бои без правил.

"Есть переживания и за адвоката, и за мою семью", — добавляет отец погибшего парня.

В конце отмечается, что спорт, которым занимался парень, оказался каким-то особенным, ведь местная полиция с начала расследования не хотела это обнародовать. Поэтому правозащитник семьи решил обратиться к Госбюро расследований.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей — несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить сына, которого мертвым нашли на железнодорожных путях, не дожидаясь результатов экспертизы.

Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. По их словам, они могут свидетельствовать именно об убийстве, а не гибель под колесами поезда, как утверждает следствие. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

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