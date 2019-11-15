Танкисты ВСУ на Донбассе отработали разгром оккупантов: зрелищные фото

В зоне Операции Объединенных сил на Луганщине танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили учебные задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожению условного противника.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, такие тренировки являются регулярными для защитников Украины, поскольку личный состав должен не только не терять практических навыков, но и совершенствовать их.

"Во время таких занятий уровень мастерства оттачивается до автоматизма. Это позволит в боевых условиях, не задумываясь, без задержки выполнить любые тактические элементы", – говорится в сообщении.

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные на самой окраине временно оккупированного Донецка воспользовались туманом и в сумерках провели блистательную операцию. В итоге, за 250 метров до позиций врага появился украинский флаг, который находится под огневой защитой военных.

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