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Такой молодой! В сети показали воина Украины, подло убитого террористами Донбасса

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31 января в зоне АТО на Донбассе погиб солдат 79-й десантно-штурмовой бригады Николаева Ян Пуцулай.

Об этом сообщается на странице военной бригады в Facebook.

В августе Яну исполнилось 22 года. Он был родом из села Калабатино Березанского района Николаевской области. У защитника Украины остались отец и мать.

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"Военнослужащий получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи - вследствие двустороннего боя на боевых позициях у населенного пункта Авдеевка Донецкой области", - написано в сообщении.

Солдат с 2016-го находился на военной службе по контакту, а с конца сентября 2017 года проходил службу в отдельной бригаде ДШВ Николаева.

Как писал "Обозреватель", минувшую неделю российско-террористические войска в зоне АТО на Донбассе понесли масштабные потери.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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