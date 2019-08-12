"Таких обстрелов еще не было!" В "ДНР" заистерили из-за "наступления" ВСУ

В "ДНР" распространили очередной фейк о Вооруженных силах, заявив, что Украина якобы готовится к силовому разрешению войны в Донбассе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в так называемой народной милиции самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Там утверждают, что украинские военные якобы нарушают режим прекращения огня.

"Таких массированных обстрелов и количества разрушений не было даже до объявления бессрочного перемирия", – сказано в сообщении.

"Активизация вдоль линии соприкосновения имеет перед собой одну цель – полный срыв действующего перемирия и переход к полномасштабному наступлению на нашу республику", – добавили террористы.

Утверждается, что с 21 июля по территории "ДНР" якобы было выпущено более 60 мин и неоднократно применялись ударные беспилотники. Военнослужащие самопровозглашенной республики якобы не реагируют на "провокации" и придерживаются перемирия, а все доказательства ведения огня с их стороны являются сфабрикованными.

"Для подготовки репортажей украинские пропагандисты проводят подрывы имитационных и окопных зарядов вблизи своих позиций, представляют погибших по личной неосторожности и в результате нарушения техники безопасности как потери от нашего огня. Все эти разрозненные кусочки собираются в одну общую картину – Украина активно готовится к силовому способу решения конфликта", – заявили в "ДНР".

Иллюстрация. Бойцы ВСУ military_tv_ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский представитель миссии ОБСЕ на Донбассе Николай Алексеев постил в соцсетях пожелания смерти украинцам и прославлял террористов "ДНР" и "ЛНР".

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