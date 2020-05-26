Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление.
На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе.
Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок.
Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной.
Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18 47.
В 19 15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции.
В 19 40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР.
В 8 00 Начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.
В 10 23 утра понедельника пресс служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.
Также, не могу не сказать, что кроме тех негодяев, что Вы видите на фото за решёткой, в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем.
Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов, погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области.
Помните об этом, пожалуйста.
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