Тайная встреча ГПУ со Ставицким: появился комментарий заместителей Луценко

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий отказался от сделки со следствием во время встречи с представителями Генеральной прокуратуры Украины в Израиле.

Такое заявление сделали заместители главы ГПУ Евгений Енин и Анжела Стрижевская в специальном комментарии, передает "Украинская правда". (Также опубликовано видеообращение. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

"Указанная поездка проходила в форме официальной командировки, что подтверждено всеми необходимыми документами. Целью было проведение встречи с подозреваемым Ставицким, который постоянно находится на территории государства Израиль, и проверка его готовности к сотрудничеству со следствием", - рассказал Енин.

По его словам, встречу инициировал сам экс-министр энергетики, обратившись в прокуратуру через представителей.

В свою очередь, Стрижевская заявила, что представители ГПУ изложили Ставицкому позицию по поводу сделки со следствием. Она базировалась на пунктах: возмещение ущерба, нанесенного государству, и определенных экспертами в рамках уголовного производства, а также признание вины и обличительные показания относительно других участников преступления. Переговоры показали, что фигурант не готов к заключению сделки.

"В связи с этим мы считали исчерпанными возможности для дальнейших переговоров", - подчеркнула Стрижевская.

Данную позицию заместители Луценко довели до руководства. ГПУ получила разрешение суда на заочный процесс в отношении Ставицкого.

"Обвинения о затягивании сроков расследования через якобы достижение каких-то внепроцессуальных договоренностей абсолютно не обоснованы", – сообщили представители прокуратуры.

Кроме того, квалификация действий Ставицкого не претерпела изменений.

"Как было сформировано в окончательном подозрении, подписанном в 2016 году, так и в материалах обвинительного акта фигурирует ч. 5 ст. 191, ч. ст. 209, ст. 358 и ст. 366 УК Украины", - подчеркнул Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году прокурора ГПУ арестовали из-за дел с окружением Ставицкого. Его подозревают в краже нескольких объектов. 10 июня 2018 года появилась информация, что Енин и Стрижевская тайно встретились с экс-министром в Израиле, что подтвердилось на аудиозаписях.