Свидетель "мальчиков в трусиках": всплыло скандальное видео о расстреле в Керчи

Сюжеты российских СМИ о крымском преподавателе Владиславе Мирошникове, который якобы героически спасал студентов во время теракта в колледже в Керчи, могут оказаться фальшивками, а их герой – подставным лицом.

Об этом идет речь в видеоблоге на Youtube-канале "Будильник. Кому не всё равно".

Автор видео провел небольшое расследование. Он отмечает, что Мирошников Владислав Викторович, который давал интервью как преподаватель, фигурирует в документах колледжа. И у этого "как бы препода есть страничка "Вконтакте" нормальная живая". Но в 2014 году размещены фотографии его аттестата с другой фамилией и отчеством. Там он Чаплыгин Владислав Николаевич.

"Если поискать информацию в интернете об этом человеке, можно найти информацию про конкурс молодого бойца. На видеозаписях он запечатлен. В этом конкурсе он занял третье место", - говорится в сюжете.

"Объяснение это вижу простое - при подготовке постановки нужно было найти человека, который бы сошел за преподавателя колледжа. Нашли Чаплыгина. Чтобы не было лишних подозрений, выбрали из списка преподавателей колледжа молодого учителя, которого мало кто знает, практиканта, так как реальный Владислав Мирошников еще учится в магистратуре Адыгейского государственного университета. Видимо проходил практику в этом колледже, мало кто знает, как реально он выглядит. А Чаплыгину просто отредактировали страничку в соцсетях, будто он Мирошников", - считает видеоблогер.

Интернет-пользователи обсуждают видео:

"Это именно подставной, липовый "Мирошников" организованно выводил детей! Посмотрите видео! Как юнармеец вырос до липового преподавателя политеха в Керчи! Свидетеля "мальчиков в трусиках";

"Пол-видео про подставного преподавателя политеха. Очень любопытно. Супер просто".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева оскандалилась фальшивым интервью со студенткой керченского колледжа, которая погибла во время теракта.