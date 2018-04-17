Свершилось: Савченко в СИЗО прошла детектор лжи

Во вторник, 17 апреля, внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов, прошла допрос на полиграфе.

Как рассказал адвокат нардепа Олей Соловей "Украинской правде", допрос состоялся в СИЗО.

"Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней", – сообщил он.

Соловей отметил, что на допросе присутствовали три эксперта КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции. - Ред.), адвокат Савченко и охранник.

"Ставили разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала себя уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать ее ответы и реакции. Но атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться", – рассказал адвокат.

Напомним, допрос Савченко на детекторе лжи планировался еще в начале апреля, но сперва нардеп посетовала на несогласованные процессуальные вопросы, а потом полиграф был отложен из-за проблем политика со здоровьем.

Также появилось фото Савченко после голодовки, которую она объявила 23 марта, но отказалась от нее 13 апреля. При этом, отметим, накануне нардеп заявила, что вновь откажется от употребления пищи.

Надежда Савченко "Украинская правда"

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко отказалась сотрудничать со следствием.