Судья из Луцка погорел на крупной взятке

20 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием").

Как сообщается на сайте НАБУ, следствие выяснило, что судья за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США пообещал лицу, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения") повлиять на принятие решения своим коллегой.

Последний во исполнение договоренностей якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя.

По данным следствия, 15 марта 2018 судья сообщил о необходимости передачи предмета неправомерной выгоды третьему лицу, которым оказался адвокат.

Детективами НАБУ проверяется возможная причастность других служителей Фемиды к совершению указанного преступления.

Как писал "Обозреватель", недавно в "Борисполе" главные инспектора таможни погорели на взятке.