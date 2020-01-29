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29 января • обновлено в 23:31
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Судье, подыгрывавшему "ЛНР", дали пожизненную пенсию в Украине

1.4т
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Судья Лисичанского районного суда Виталий Фастовец, который в своих решениях называл Луганскую область "пока еще подконтрольной Украине", получит пожизненное обеспечение из государственного бюджета.

Об этом сообщает в Facebook Prosud. Заявление Фастовца об отставке Высший совет правосудия поддержал 28 января.

Примечательно, что летом 2019 судья проходил тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей. Тогда Фастовец получил отрицательное заключение от Общественного совета добродетели, а его участие в оценке остановили.

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Судье, подыгрывавшему "ЛНР", дали пожизненную пенсию

Судье, подыгрывавшему "ЛНР", дали пожизненную пенсию

zaraz.info

В заключении, в частности, сказано, что в 2016 году Фастовец оправдал обвиняемого в поддержке так называемой "Луганской народной республики" и призыве к изменениям государственных границ. Вскоре апелляционный суд отменил этот приговор, отметив, что "суд первой инстанции неполно привел и частично исказил в приговоре показания свидетелей".

Кроме этого, в судебном реестре имеется, по меньшей мере, 32 судебных решения, в которых Фастовец называет территории Луганской области "пока подконтрольными Украине". Также судья высмеивал данные о террористах и российских военных на Донбассе.

Судье, подыгрывавшему "ЛНР", дали пожизненную пенсию в Украине

По мнению ОСД, такие формулировки воспринимаются как "высмеивание официальной позиции украинской власти относительно событий в зоне Операции Объединенных сил".

На странице Фастовца в Facebook также можно найти много неоднозначных публикаций. Он критиковал события Революции Достоинства и информацию о присутствии российских войск в оккупированном Луганске.

Судье, подыгрывавшему "ЛНР", дали пожизненную пенсию в Украине
Судье, подыгрывавшему "ЛНР", дали пожизненную пенсию в Украине

Как пояснил "Слідству.інфо" член Общественного совета добродетели Роман Маселко, Высший совет правосудия мог привлечь Фастовца к дисциплинарной ответственности или даже уволить. Член ВРП мог открыть дисциплинарное производство в отношении судьи на основании информации о нем в СМИ или отрицательного заключения общественности. Однако решение приняли в пользу судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пожизненное содержание получил судья Олевского районного суда Житомирской области Виктор Волощук, который пять лет назад сбил насмерть молодого мотоциклиста.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Бля... Это "пять"! Коррупция и свидомизм погубят эту страну. А дядька прикольный - тролль 9-го уровня.
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