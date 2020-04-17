Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскал в доход государства с "короля контрабанды" Вадима Альперина 35 млн гривен, внесенных в качестве залога.

Об этом сообщила 16 апреля в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. САП требовала взыскать всю сумму – 70 млн грн.

"Суд согласился с доводами прокурора о нарушениях процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого при применении меры пресечения в виде залога, а именно использование паспорта гражданина другого государства, по которому он мог пересекать государственную границу Украины", – сказано в сообщении.

Суд взыскал с "короля контрабанды" Альперина 35 млн грн РБК-Украина

Кроме того, подозреваемому увеличен размер залога с 70 до 76 млн гривен.

По решению суда теперь он должен в течение 5 дней внести разницу в размере залога, которая составляет 41 млн гривен.

Отмечается, что полный текст постановления будет объявлен 17 апреля.

Напомним, одесского бизнесмена Альперина задержали в конце ноября. Его объявил в розыск лично президент Владимир Зеленский.

Вскоре суд огласил решение по Альперину: арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн. В конце декабря суд также арестовал имущество "короля контрабанды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Альперина сняли электронный браслет из-за просрочки решения прокурора.

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