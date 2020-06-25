Депутат-педофил прятался в Киеве под именем умершего в РФ брата: детали скандального дела

Бывший депутат Северодонецкого городского совета (VI созыва) Владимир Живага приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилования и развращение детей в Луганской области. Еще в 2012 году педофил был объявлен в розыск, однако задержали его спустя 5 лет в Киеве. Выяснилось, что экс-депутат "украл личность" умершего в РФ брата и благодаря этому спокойно жил и работал в столице.

Подробнее об обстоятельствах скандального дела – в материале OBOZREVATEL.

Шесть лет насиловал и развращал детей

19 июня 2020 года Северодонецкий городской суд Луганской области вынес приговор экс-депутату, но в Едином реестре судебных решений информации еще нет. Некоторые подробности озвучила прокуратура Луганской области.

Стороной обвинения было доказано, что бывший депутат горсовета с 2006 по 2012 годы систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений Владимир Живага приглашал детей к себе домой, поил их алкоголем и насиловал.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении шести детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая маленькая пострадавшая была его родной племянницей.

"Суд назначил обвиняемому максимально возможное за указанные преступления наказание – 15 лет лишения свободы. В то же время обвиняемый своей вины не признал и в содеянном не раскаялся", – добавили в прокуратуре.

Отметим, что СМИ Луганщины били тревогу еще в 2012 году, когда Владимир Живага был депутатом горсовета.

В СМИ еще в 2012 году рассказали о том, что депутат горсовета Владимир Живага попался на развращении детей Скриншот с сайта lisichansk.in.ua

Тогда журналисты рассказали, как правоохранители вышли на педофила. Оказалось, что внимание патрульной службы привлекли два ребенка, которые несли дорогой фотоаппарат.

"При осмотре в фотокамере были обнаружено множество снимков содомитских оргий с участием детей и Живагой в главной роли. Как рассказали ребята, фотоаппарат принадлежат самому Живаге, который очень любил снимать организованные им развращения. Обычно извращенец давал детям деньги, на этот раз он “зажал” и они решили в “отместку” украсть у него фотоаппарат", – сообщили журналисты.

После этого правоохранители нагрянули домой к депутату, где тот якобы и был застигнут с 10-летней девочкой. А на его компьютерах были обнаружены фото- и видеоматериалы, указывающие на постоянные издевательства над детьми со стороны этого “политика”.

Тем не менее, Живага категорично отрицал свою причастность, моментально реагировал на публикации о его нездоровой "любви" к детям и угрожал судебными исками. На некоторых местных сайтах сохранились его опровержения.

В 2012 г. Владимир Живага рассылал в СМИ опровержения и грозил судебными исками Скриншот с сайта lisichansk.in.ua

Депутата задержали, а потом... выпустили под подписку о невыезде. Чем он и воспользовался – пустился в бега.

Правоохранители объявили Живагу в розыск – датой исчезновения депутата горсовета был указан май 2012 года.

В 2015 году информация о розыске Владимира Живаги появилась и на сайте "Миротворец", однако только в через два года беглый педофил попал в руки правоохранителей. Причем, в Киеве.

Владимир Живага на "Миротворце" Скриншот с myrotvorets.center

Украл личность умершего в России брата

Как оказалось, все пять лет после побега из Луганской области Владимир Живага жил и работал в Киеве, используя документы умершего в РФ брата. Сергей Живага был на восемь лет младше, братья были похожи.

Сергей и Владимир Живаги в Москве Фото с Facebook Владимира Живаги

Вполне возможно, что разыскиваемый педофил еще много лет мог оставаться безнаказанным, однако в 2017 году он таки попал в поле зрения правоохранителей. Как стало известно OBOZREVATEL, по другому делу.

В январе 2017 г. Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины сообщил о раскрытой схеме хищения бюджетных средств.

Правоохранители раскрыли схему хищения бюджетных средств Facebook Департамента защиты экономики НПУ

"При проведении одним из управлений Голосеевской РГА и подконтрольного ей коммунального предприятия конкурсных торгов победителями становились так называемые "свои" коммерческие структуры. Согласно условиям заключенных договоров, эти общества проводили ремонтные работы на объектах коммунальной собственности района. Украденные бюджетные средства конвертировали через фиктивную фирму", – сообщили правоохранители.

Во время обысков в 2017 г. правоохранители помимо документации изъяли почти 7 миллионов гривен Нацполиция

По информации правоохранителей, с целью хищения и присвоения денег чиновники подписывали акты с недостоверной информацией о выполнении работ. В частности, завышали их объемы и стоимость.

По информации источников, одним из непосредственных участников схемы был и частный предприниматель Живага С.В. Однако правоохранители выяснили, что он является не тем лицом, за которое себя выдает. Проще говоря, разыскиваемый Владимир Живага "орудовал" под документами на имя своего умершего младшего брата.

Владимир Живага жил и работал в Киеве под именем умершего брата Скриншот с сайта clarity-project.info

Как выяснил OBOZREVATEL, Владимир Живага обвиняется в незаконном завладении чужим паспортом, подделке документов, в присвоении и растрате имущества.

Материалы производства направлены в Голосеевский районный суд, заседание по этому делу состоится 16 сентябре 2020 года.

Владимир Живага предстанет пред еще одним судом Скриншот с сайта "Судебная власть"

Сейчас осужденный насильник детей находится в Старобельском следственном изоляторе. По информации источников OBOZREVATEL, пользуется мобильным телефоном и имеет доступ к интернету – зависает в Facebook и Telegram.

Публикация Живаги от 25 мая 2020 года Скриншот

Источники OBOZREVATEL утверждают, что Владимир Живага за пять лет жизни в столице не избавился от преступного влечения к детям. Однако помимо доказанных 14 эпизодов по Луганской области новых фактов у правоохранителей пока нет.

Владимир Живага в июне 2020 г. был осужден за изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращение несовершеннолетних (ч.3, 4 ст.152, ч.3 ст.153, ч.1,2 ст.156 УК Украины)

Радует одно: ближайшие годы педофил проведет за решеткой.