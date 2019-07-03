Суд вынес новое решение по скандальному пропагандисту Вышинскому: что известно

В среду, 3 июля, Подольский райсуд Киева объявил перерыв по рассмотрению уголовного дела в отношении журналиста, главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Рассмотрение производства продолжится 15 июля (в 16:15), стороне обвинения решено дать время для подготовки надлежащим образом к заседанию. Трансляция из зала суда велась RT (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Кирилла Вышинского доставляют в суд
Соцсети
Как сообщает "РИА Новости", защита должна была подать ходатайство об изменении пропагандисту меры пресечения.
"Буду ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство", – рассказал адвокат Андрей Доманский.
Вышинский в суде
Скрин видео
Вышинский в суде
Скрин видео
Новость обновляется...
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский.
Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч.2 ст.110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.
При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!