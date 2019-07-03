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Суд вынес новое решение по скандальному пропагандисту Вышинскому: что известно

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В среду, 3 июля, Подольский райсуд Киева объявил перерыв по рассмотрению уголовного дела в отношении журналиста, главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Рассмотрение производства продолжится 15 июля (в 16:15), стороне обвинения решено дать время для подготовки надлежащим образом к заседанию. Трансляция из зала суда велась RT (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кирилла Вышинского доставляют в суд

Кирилла Вышинского доставляют в суд

Соцсети

Как сообщает "РИА Новости", защита должна была подать ходатайство об изменении пропагандисту меры пресечения.

"Буду ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство", – рассказал адвокат Андрей Доманский.

Вышинский в суде

Вышинский в суде

Скрин видео

Вышинский в суде

Вышинский в суде

Скрин видео

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Персона
Кирилл Вышинский
Место
УкраинаКиев
Тег
пропаганда
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Свободу Вышинскому! В демократической стране журналисты не должны сидеть в тюрьме! Украина не Россия! Свободу Вышинскому!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба взять в полон пару десятков рагулей-свыноебов батрачащих в России и обменять на нормального человека
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